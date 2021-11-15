Рыбный мини-цех Бабанина

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Сегодняшним гостем редакции газеты «Ханты ясанг» стал наш давний друг, известный югорский писатель, общественник, болеющий всей душой за традиционные промыслы коренных народов, Леонид Бабанин.
В одном из номеров газеты мы рассказывали о нём. Напомним, Бабанин – многогранный человек, он одинаково любит и жизнь, и Крайний Север, и людей, населяющих нашу необъятную Родину, и охоту, и рыбалку, любит путешествовать по России.
А сегодня Леонид Леонидович поделился с нами прекрасной новостью о том, что не так давно на базе Берёзовского учебно-курсового комбината открылось мини-предприятие по заготовке и переработке рыбы, учредителем и директором которого он сам и является.
«Тема рыбная нам интересна, она сегодня востребована. Мы – северяне – родились и выросли здесь, испокон веков занимаемся рыбным промыслом. К сожалению, предприятие «Сибирская рыба» прекратило своё существование, в магазинах не стало самой простой рыбной продукции, такой, как рыбное филе, фарш, копчёная рыба и т.д. Мы построили холодильник на 70 кубов, а также помещение для разделки рыбы в 40 квадратных метров. С кадрами у нас проблем нет, работники закрывшегося предприятия «Сибирская рыба» всегда готовы прийти к нам. Сегодня мы предлагаем жителям районного села Берёзово 15 видов наименований рыбной продукции: пельмени, котлеты, филе, фарш из щуки, щучья печень, копченая рыба, балык, колодка и т.д.», – рассказывает Леонид Бабанин.
Кроме посёлка Берёзово, в котором заключены договорные соглашения с пятью предприятиями: магазинами, детским садом «Кораблик» и Берёзовской районной больницей, свою продукцию мини-комбинат реализует в городах Советском и Югорске. Также сегодня подписаны соглашения с сетью магазинов Берёзовского района на поставку и реализацию рыбной продукции. Надо отметить, что рыбная продукция Бабанина сравнительна недорогая, всего 220 рублей за килограмм, плюс небольшая накрутка магазина 50 рублей, в итоге получается 270 рублей за килограмм продукции. Именно поэтому продукция пользуется большим спросом у населения.
Руководство рыбного мини-производство не останавливается на достигнутом, в планах – изготовление пяти разновидностей консервной продукции. В штате пока всего два человека. Промыслом занимается сам директор Леонид Бабанин, в этом году он добыл 11 тонн рыбы.
Он с удовольствием делится своей радостью:
– Кустарным способом я заготовил 5 килограмм рыбокостной муки и отправил на Сургутскую птицефабрику, специалисты которой исследовали и признали её пригодной для подкормки птиц. После чего нашей рыбокостной муке дали цену – 100 рублей за килограмм. По своему составу, по количеству протеина и другим показателям она уступает лишь камчатской муке. Если в камчаткой муке – 67 % протеина, то в нашей – 56 %. Поэтому теперь будет налажено безотходное производство. К примеру, из 100 килограммов щуки приготовили филе, фарш, а из 50 килограмм отходов рыбокостную муку. Надо сказать, что рыбокостная мука – это обязательный компонент, добавка в пищу птиц и животным. К примеру, без неё у куриц не будет крепкой скорлупы, пуха. Пока мы стоим на пути налаживания производства. В планах, конечно, расширение ассортимента и поставка продукции в соседние регионы.
Кроме того, Леонид Бабанин поделился с нами ещё одной радостной новостью. В российском журнале «Мир Севера» и в путеводителе русской литературы «Роман-журнал XXI ВЕК» вышла первая глава «По дороге к родному чуму» его будущего романа «Над озером Нумто». Отметим, для предания роману более яркого национального колорита в качестве консультанта выступила носительница хантыйской и ненецкой культуры, наша коллега, общественница Ульяна Данило (Молданова).
Ирина Самсонова