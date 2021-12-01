Презентация научно-методических изданий по нематериальному культурному наследию народов Югры «К истокам народных традиций»

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2 декабря в Окружном Доме народного творчества была открыта площадка в рамках II Форума писателей Югры «Традиционная культура и литература».
Экспертом площадки выступил Дмитрий Викторович Морозов – руководитель Центра русского фольклора федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», заместитель председателя Правления Российского фольклорного союза, художественный руководитель Московского народного хора (г. Москва).
Участниками мероприятия стали фольклористы, этнографы, специалисты культурно-досуговых учреждений, педагоги дополнительного образования, библиотекари вузов и ссузов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В презентации также приняли участием специалисты Окружного Дома народного творчества: Тимофей Молданов, Анатолий Вадичупов и Алексей Рещиков.
В ходе мероприятия участниками Форума были представлены научно-методические издания по традиционной культуре, изданные Окружным Домом народного творчества, освещены вопросы использования материалов Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в работе учреждений культуры автономного округа.
Просмотр записи трансляции доступен по ссылке: https://vk.com/odntugra86?z=video-139501369_456240054%2Fc140084793beeb24f9%2Fpl_wall_-139501369
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»