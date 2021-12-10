Людмила Александровна, с юбилеем!

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Сегодня, 10 декабря 2021 года, свой 55-летний юбилей отмечает лидер коренных малочисленных народов Югры, директор уникального музея под открытым небом «Торум Маа», мама двух прекрасных сыновей и просто широкой души человек, отдающий всю себя целиком и полностью родному народу Людмила Александровна Алфёрова. Она родилась на священной земле покровительницы обских угров Калтащ Ими. Эта благодатная земля и заложила основы её личностных качеств – почитание и уважение своих корней, предков, трепетное отношение к родной культуре и материнскому языку.
Родилась Людмила Александровна в посёлке Перегрёбном Октябрьского района. Детские годы и юность прошли в посёлке Нях (ныне город Нягань). Здесь же окончила школу, после чего поступила в Ханты-Мансийское педагогическое училище, а затем и в Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева. Трудовую деятельность начала учителем математики в родной школе, работала руководителем методического объединения, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В это же время была избрана председателем Няганьского отделения общественной организации «Спасение Югры». В декабре 2001 года она по приглашению администрации переехала в окружную столицу – город Ханты-Мансийск.
В 2002 году Людмила Алфёрова была избрана вице-президентом регионального отделения ОО «Спасение Югры», а с 2013 года и по настоящее время является президентом организации. С 2006 года являлась начальником отдела традиционной культуры и финно-угорских связей окружного департамента по вопросам малочисленных народов Севера. В марте 2017 года назначена на должность директора Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». Всё это время она совмещает свою основную работу с общественной деятельностью в «Спасении Югры».
Людмила Алфёрова – человек, который прошёл большой путь от активной школьницы, студентки педучилища, затем педагога, завуча школы, общественника, чиновника, и наконец, директора музея под открытым небом «Торум Маа». Её возвращение к истории, к своим корням закономерно, поскольку всю свою жизнь она несёт в себе частицу родной земли с её традициями и обычаями.
Для нас, журналистов национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», большая честь иметь возможность общаться с уважаемой Людмилой Александровной. Мы от всей души поздравляем Вас, Людмила Александровна, с 55-летним юбилеем! Желаю вам всего самого лучшего, здоровья крепкого, благополучия, верных друзей, надёжных товарищей, ярких событий, прекрасного настроения, воплощения всех планов и осуществления заветных желаний! Желаем в жизни избежать потерь, и оставаться такой же красивой, мудрой и сильной женщиной из народа ханты!
Коллектив объединённой редакции национальных газет "Ханты ясанг" и "Луима сэрипос"