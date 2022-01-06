В Югре 289 семей из числа коренных народов получили господдержку на улучшение жилищных условий

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В департаменте строительства Югры отмечают, за 11 месяцев 2021 года 289 семьям предоставлены субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, на эти цели выделено 912,779 млн рублей. С учётом дополнительного финансирования, выделенного в ноябре 2021 года, объём средств, направленных на реализацию мероприятия в 2021 году, составил 1 512,683 млн. рублей.
В департаменте также сообщили, среди семей, проживающих в сельской местности и получивших субсидии в 2021 году, 70 % приобрели жилье в городах Югры. Коренные жители покупают жилье в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Нижневартовске, Югорске, Урае, Белоярском, Советском и Лангепасе. 30 %, получивших субсидию, приобрели жилье в небольших населенных пунктах автономного округа. Субсидии на строительство индивидуального жилого дома предоставлены 7 участникам мероприятия.
Напомним, коренным малочисленным народам Югры оказывают господдержку на приобретение жилья в рамках государственной подпрограммы «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, признанных до 31 декабря 2014 года участниками подпрограмм» государственной программы «Развитие жилищной сферы».
В настоящее время реализацией мероприятий занимается отдел федеральных и региональных программ департамента строительства Югры. Специалисты отдела могут дать консультацию по порядку предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов. Контакты специалистов отдела размещены на сайте департамента строительства автономного округа в разделе «контакты» по ссылке: https://ds.admhmao.ru/kontakty.
Списки участников мероприятия, формы заявлений также размещены на сайте департамента строительства автономного округа в разделе «Меры социальной поддержки» по ссылке: https://ds.admhmao.ru/mery-sotsialnoy-podderzhki/.
В департаменте строительства Югры отметили, исходя из среднего размера предоставляемой участникам мероприятия субсидии и количества участников мероприятия, остающихся в настоящее время на учёте с целью получения субсидии, для полного закрытия очередности необходимо порядка 6 млрд рублей.
Людмила Теткина