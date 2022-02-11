В Ханты-Мансийске пройдёт VII конкурс профессионального мастерства среди оленеводов Югры на Кубок Губернатора Югры

- Русский
Ханты-Мансийск в седьмой раз станет местом проведения Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на Кубок Губернатора Югры. Площадкой проведения конкурса выступит конно-спортивный клуб «Мустанг»
7 марта 2022 года лучшие представители муниципалитетов в области оленеводства будут соревноваться в знании теории. Они ответят на вопросы по основам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, методах их содержания и разведения, основным болезням, а также на темы народные знания и правовые вопросы.
8 марта 2022 года югорские оленеводы продемонстрируют свое мастерство в спортивном многоборье – это гонки на оленьих упряжках, гонки на охотничьих лыжах («подволоках»), а также метание тынзяна на хорей. Кроме того, пройдут конкурсы по укладке и перевозке дров на нартах, по снаряжению и разборке оленьей упряжки.