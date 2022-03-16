В Югре 395 семей из числа коренных народов в 2021 году улучшили жилищные условия

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В 2021 году 395 семей из числа коренных малочисленных народов Севера получили господдержку на улучшение жилищных условий, на эти цели из регионального бюджета выделено 1 254,98 млн рублей. Субсидии на покупку жилья предоставлены участникам мероприятия «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, признанных до 31 декабря 2014 года участниками подпрограмм» государственной программы «Развитие жилищной сферы». Такие данные приводит департамент строительства автономного округа.
Кроме этого, в окружном ведомстве отметили, среди коренных народов Югры, получивших господдержку в 2021 году, 65 % приобрели жильё в городах Югры – в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Нижневартовске, Югорске, Урае, Белоярском, Советском, Лангепасе и в Радужном. 35 % приобрели жилье в небольших населённых пунктах округа. В 2021 году субсидии на строительство индивидуального жилого дома получили 10 семей.
Также в департаменте строительства сообщили, объём средств, запланированных государственной программой «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры» на 2022 год, составляет 1 621,87 млн рублей.
Для семей, подавших до 31 декабря 2013 года заявления на получение мер государственной поддержки, средний размер субсидии в первом квартале 2022 года на состав семьи 4 человека составит 4 250 000,00 рублей, при условии приобретения жилого помещения в капитальном исполнении, в деревянном исполнении – 2 815 000,00 рублей. Средний размер субсидии рассчитывается с учётом норматива средней стоимости 1 кв.м по автономному округу, установленного Региональной службой по тарифам автономного округа.
Для участников мероприятия, подавших заявление на получение мер государственной поддержки в период с 01.01.2014 до 31.12.2014, средний размер субсидии в первом квартале 2022 года на состав семьи 4 человека, с учетом норматива средней стоимости 1 кв.м по автономному округу, установленного Минстроем России, составит 2 800 000,00 рублей.
При этом сумма субсидии при условии изменения утвержденных нормативов средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения меняется ежеквартально.
На вопрос, который волнует многие семьи, планируют ли принять новую жилищную программу, направленную на поддержку коренных малочисленных народов Югры, в департаменте пояснили,
новые меры поддержки планируют разработать с участием Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера и представителями общественности на этапе завершения действующей программы.
Отметим, в настоящее время в списке участников состоит 1321 семья, подавшая заявление до 31 декабря 2013 года, а также 96 семей, подавших заявление до 31 декабря 2014 года.
Людмила Теткина