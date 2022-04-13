Завершается приём заявок фестиваля фольклорных театров «Раёк»

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Завершается приём заявок фестиваля фольклорных театров «Раёк»

Любительские фольклорные театральные коллективы! Мы приглашаем принять Вас участие во Всероссийском фестивале фольклорных театров «Раёк».

Кто может подать заявки?  

  • Детские, молодежные и взрослые любительские театры Российской Федерации, являющиеся клубными формированиями учреждений культуры или других ведомств.

В каких номинациях театры могут заявиться?

  • «Детские спектакли» (возраст участников спектаклей от 7 до 17 лет);
  • «Взрослые спектакли» (возраст участников от 17 лет и старше).

В каком формате будет проходить Фестиваль?

  • Фестиваль проводится в дистанционном формате;
  • Приём заявок осуществляется до 17 апреля 2022 года.

Какие требования для участия в Фестивале нужно выполнить?

  • Театральный коллектив может заявить только 1 спектакль в номинацию;
  • На фестиваль представляются спектакли продолжительностью не менее 30 и не более 60 минут в жанрах фольклорного театра (народная драма, вертепные представления, раешные представления, лубок, театр «Петрушки», театрализованные игры (игрища) ряженых и/или скоморохов и др.).

Как подать заявку на участие?

  • Необходимо заполнить заявку на платформе «Google», для этого требуется google-аккаунт. Заявка доступна по ссылке

Учредителями и организаторами фестиваля являются Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова», Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».

Более подробную информацию Вы можете узнать в Положении Фестиваля или связаться по следующим контактам: +7 (3467) 33-30-37, +7 (3467) 32-48-29,  e-mail: hto@odntugra.ru – художественно-творческий отдел автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».

Информация предоставлена АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

Ср, 13/04/2022 - 14:00

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