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В сельском поселении Варьёган журналист окружной газеты «Ханты ясанг» всегда желанный гость. В каждой поездке первоочередным для себя Владимир Егорович считает посещение средней общеобразовательной школы-интерната, в которой собирает необходимый информационный материал об учителях, воспитателях, учащихся и воспитанниках пришкольного интерната.
В этот приезд журналист и сказитель провёл несколько литературных встреч. Он рассказал о своём непростом пути в национальную журналистику. Отметим, что В. Е. Енов долгие годы работал учителем русского языка, прежде он и не предполагал, что в дальнейшей жизни его профессия будет связана с родным хантыйским языком и литературой, а также и то, что из учительской среды он перейдёт в журналистскую. Приложив свои знания, умения и навыки, он увлёкся и устно-поэтическим творчеством ханты, стал записывать мифы и сказки, сохранившиеся в памяти из далёких детских лет.
На встречах «Мифы и сказки Югорской земли» сказитель знакомил слушателей с персонажами хантыйских сказок, читал свои стихотворные произведения на родном и русском языках. Благодарные слушатели задавали рассказчику вопросы, получали исчерпывающие и полные ответы.
В завершение каждой встречи писатель подчёркивал, что скоро в их школьной библиотеке появится его очередная новая книга – хантыйское героическое сказание «Два мальчика ростом с пальчик», которая, надеется он, будет для них интересна и познавательна.