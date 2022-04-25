При покупке материально-технических средств коренные жители могут получить компенсационные выплаты

- Русский
Размер компенсации составляет от 3 тысяч до 200 тысяч рублей в зависимости от вида материально-технические средства и предоставляется в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
Начальник управления традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера Департамента недропользования и природных ресурсов Евгений Лавров пояснил:
– Компенсации данной категории граждан предоставляются в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». Здесь получатели делятся на две категории, первая категория – это граждане, являющиеся субъектами права территорий традиционного природопользования (ТТП), состоящие в окружном реестре и не имеющие договоров с компаниями недропользования. И вторая категория – это граждане, проживающие в автономном округе на территориях, входящих в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, утвержденного распоряжением Правительства России 631-Р и имеющие договора с организациями, которые принимают у них водные биоресурсы, ресурсы охоты и дикорастущие.
Компенсация предоставляется – на снегоход либо вездеходную технику, кроме квадроцикла, лодочный мотор, моторную лодку, шлюпку, электростанцию, радиостанцию, спутниковый телефон, прицеп к снегоходу либо вездеходной технике, сетематериалы, охотничье оружие, снаряжение, боеприпасы, запасные части к материально-технические средствам, мотопомпы, ранцевые огнетушители. Размер компенсации составляет от 3 тысяч до 200 тысяч рублей.
Добавим, за данной мерой поддержки необходимо обращаться в отделы по работе с коренными народами в муниципальных образованиях.
Людмила Теткина