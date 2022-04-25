При покупке материально-технических средств коренные жители могут получить компенсационные выплаты

  • Русский
При покупке материально-технических средств коренные жители могут получить компенсационные выплаты
На фото Леонид Русскин, Сургутский районНа фото Леонид Русскин, Сургутский район
На фото Леонид Русскин, Сургутский район

Размер компенсации составляет от 3 тысяч до 200 тысяч рублей в  зависимости от вида материально-технические средства и предоставляется в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».

Начальник управления традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера Департамента недропользования и природных ресурсов Евгений Лавров пояснил:

– Компенсации данной категории граждан предоставляются в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». Здесь получатели делятся на две категории, первая категория – это граждане, являющиеся субъектами права территорий традиционного природопользования (ТТП), состоящие в окружном реестре и не имеющие договоров с компаниями недропользования. И вторая категория – это граждане, проживающие в автономном округе на территориях, входящих в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, утвержденного распоряжением Правительства России 631-Р и имеющие договора с организациями, которые принимают у них водные биоресурсы, ресурсы охоты и дикорастущие.

Компенсация предоставляется – на снегоход либо вездеходную технику, кроме квадроцикла, лодочный мотор, моторную лодку, шлюпку, электростанцию, радиостанцию, спутниковый телефон, прицеп к снегоходу либо вездеходной технике, сетематериалы, охотничье оружие, снаряжение, боеприпасы, запасные части к материально-технические средствам, мотопомпы, ранцевые огнетушители. Размер компенсации составляет от 3 тысяч до 200 тысяч рублей.

Добавим, за данной мерой поддержки необходимо обращаться в отделы по работе с коренными народами в муниципальных образованиях.

Людмила Теткина

На фото Леонид Русскин, Сургутский районНа фото Леонид Русскин, Сургутский район
На фото Леонид Русскин, Сургутский район
На фото Леонид Русскин, Сургутский районНа фото Леонид Русскин, Сургутский район
На фото Леонид Русскин, Сургутский район
Пнд, 25/04/2022 - 10:38

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.