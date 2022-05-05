6 мая этнографический музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «Отыры Великой Победы. Ванзетур»

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6 мая этнографический музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «Отыры Великой Победы. Ванзетур»

Время незаметно и быстро листает календарь истории.  И с каждым днем все дальше в прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны. Течет время, словно река, проходят годы, затягивая пеленой былое, но память остается. Продолжая сохранять информацию о страшной трагедии, затронувшей миллионы людей, искалечившей их жизни, разлучившей близких.

Выставочный проект «Отыры Великой Победы» – это акция Памяти, цель которой: представить на выставочных площадках регионального музея воинов Победы – представителей коренных малочисленных народов Севера. Впервые проект стартовал в 2017 году. Именно тогда на выставочных площадках музея «Торум Маа» были эксонировались предметы из частных коллекций и материалы большого исследовательского  проекта Саранпаульского краеведческого музея «Птицы Светлой Памяти».  И тогда же возникла идея ежегодно в преддверии дня Победы вписывать в летопись войны Отыров, ушедших на фронт из разных населенных пунктов тогдашней Югры.  После Саранпауля были Ванзеват, Кондинский район.

Продолжает традицию Березовский район, из которого в годы войны были призваны на фронт 4357 человек, 1869 – погибли в боях.  Герои сегодняшнего проекта – фронтовики и герои тыла из маленького селения в Березовском районе – Ванзетур и находящихся близ него деревенек и поселков. Люди Ванзетура – трудолюбивые жизнелюбы. Корчевали вручную деревья, пахали целину, сеяли ячмень, овес, вручную лепили кирпич; работала сетевязальная мастерская, ловили рыбу, собирали дикоросы, орехи сдавали государству.

Среди партнеров выставки: Берёзовский районный краеведческий музей и автор составитель книги «Много наших мужчин по Сосьве, Оби под фронт железного войска увозят…» заведующая экспозиционным залом Наталья Рауданен, добровольные помощники: Надежда Викторовна Гисс,  специалист по работе с семьёй Березовского районного комплексного центра социального обслуживания населения; Роза Семеновна Новьюхова, библиотекарь Ванзетурской средней общеобразовательной школы; Галина Васильевна Гилева,  библиотекарь п. Ванзетур и другие.

Ждем Вас в выставочном зале по адресу: ул. Комсомольская, 30
6 мая 2022 года  в 15:00, телефон для справок +7(3467)353-423

torummaa.ru

Чт, 05/05/2022 - 09:43

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