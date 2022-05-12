Меры господдержки востребованы коренными народами Югры

- Русский
В Югре для коренных малочисленных народов действует и реализуется отдельная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». В её рамках департамент недропользования и природных ресурсов Югры оказывает меры господдержки, связанные с развитием традиционных видов хозяйственной деятельности и традиционного природопользования.
Департамент совместно с муниципалитетами предоставляет коренным жителям субсидии на продукцию охоты; субсидии на обустройства ТТП; компенсации стоимости приобретения материально-технических средств; компенсации расходов на обучения правилам безопасного обращения с оружием, управление маломерными судами и самоходными машинами категории А; финансовую помощь на обустройства быта молодым специалистам, работающим в местах традиционного проживания коренных народов.
– Данные меры господдержки востребованы, за три года с 2019 по 2021 годы выросло количество субъектов права с 4 647 до 4 892 человек, а также увеличилось количество общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность на территории Югры с 87 до 92 организации, – рассказал начальник управления традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера окружного департамента недропользования и природных ресурсов Евгений Лавров.
Кроме этого, он сообщил, в регионе реализуется 34 проекта, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности. Общий объём средств составил 87,7 млн рублей. На основании этой поддержки и реализации проектов в округе создано порядка 70 постоянных и более 100 сезонных рабочих мест. Также построено три мини-цеха по переработке продукции традиционных отраслей хозяйства.
По данным мерам господдержки можно обратиться к сотрудникам департамента природопользования и природных ресурсов Югры по номеру телефона
8 (3467) 3- 01-10 доб. 3026.
Людмила Теткина