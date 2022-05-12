Меры господдержки востребованы коренными народами Югры

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Меры господдержки востребованы коренными народами Югры
Сургутский район д. Русскинская. Фото Л. Теткиной Сургутский район д. Русскинская. Фото Л. Теткиной
Сургутский район д. Русскинская. Фото Л. Теткиной

В Югре для коренных малочисленных народов действует и реализуется отдельная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». В её рамках департамент недропользования и природных ресурсов Югры оказывает меры господдержки, связанные с развитием традиционных видов хозяйственной деятельности и традиционного природопользования.

Департамент совместно с муниципалитетами предоставляет коренным жителям субсидии на продукцию охоты; субсидии на обустройства ТТП; компенсации стоимости приобретения материально-технических средств; компенсации расходов на обучения правилам безопасного обращения с оружием, управление маломерными судами и самоходными машинами категории А; финансовую помощь на обустройства быта молодым специалистам, работающим в местах традиционного проживания коренных народов.

– Данные меры господдержки востребованы, за три года с 2019 по 2021 годы выросло количество субъектов права  с 4 647 до 4 892 человек, а также увеличилось количество общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность на территории Югры с 87 до 92  организации,  – рассказал начальник управления традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера окружного департамента недропользования и природных ресурсов Евгений Лавров.

Кроме этого, он сообщил, в регионе реализуется 34 проекта, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности. Общий объём средств составил 87,7 млн рублей. На основании этой поддержки и реализации проектов в округе  создано порядка 70 постоянных и более 100 сезонных рабочих мест. Также построено три мини-цеха по переработке продукции традиционных отраслей хозяйства.

По данным мерам господдержки можно обратиться к сотрудникам департамента природопользования и природных ресурсов Югры  по номеру телефона

8 (3467) 3- 01-10 доб. 3026.

Людмила Теткина

Сургутский район д. Русскинская. Фото Л. Теткиной Сургутский район д. Русскинская. Фото Л. Теткиной
Сургутский район д. Русскинская. Фото Л. Теткиной
Сургутский район д. Русскинская. Фото Л. Теткиной Сургутский район д. Русскинская. Фото Л. Теткиной
Сургутский район д. Русскинская. Фото Л. Теткиной
Чт, 12/05/2022 - 09:45

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