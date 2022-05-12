Открыт предварительный набор в Школу креативных индустрий!

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Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что с 12 мая 2022 года начинается предварительный прием заявок на обучение детей
от 12 до 17 лет в Школе креативных индустрий Окружного Дома народного творчества.
Набор осуществляется по 4 направлениям:
- «Дизайн»;
- «Анимация и 3D графика»;
- «Современная электронная музыка»
- «Фото-видео производство».
Обучение начнется с сентября 2022 года в очной форме (г. Ханты-Мансийск) и на безвозмездной основе.
Программа обучения рассчитана на 2 года. В первый год ребята ознакомятся со всеми направлениями Школы креативных индустрий, во второй – самостоятельно выберут одну из студий, где продолжат углубленное изучение предметов.
По итогам обучения выпускник получит свидетельство Школы креативных индустрий.
Предварительная запись осуществляется по ссылке https://forms.yandex.ru/u/627b785dfe5883cb33010238/
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
Проценко Лилия Петровна, тел. (3467) 335-395;
Ибришим Елена Ильинична, тел. (3467) 334-262.
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