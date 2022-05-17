Югорчане смогут получить грант губернатора на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий

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Предоставление грантов губернатора автономного округа на развитие гражданского общества и реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий обсудили в ходе заседания комиссии по развитию гражданского общества.
«Указом Президента Российской Федерации создан президентский фонд культурных инициатив. Он уполномочен проводить конкурсы и по их результатам предоставлять гранты президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Лучшие федеральные практики в области поддержки гражданских инициатив традиционно внедряем в югорскую экосистему развития гражданского общества. Её новое звено, в соответствии с моим поручением, – конкурс на получение грантов губернатора автономного округа на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий с применением новой модели его проведения», - отметила глава региона Наталья Комарова.
Новацией конкурса в 2022 году также стала возможность участия в нем индивидуальных предпринимателей. «Завершен первый этап конкурса по направлению «Новые медиа и мультимедиа производства». Подано более 200 заявок», - рассказала губернатор.
Генеральный директор центра гражданских и социальных инициатив Югры Яков Самохвалов подчеркнул, что новая модель позволит решить ряд практических задач.
«Сегодня мы представляем первый конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Подготовлена модель его реализации на основе полученного нами ранее опыта, начиная с 2019 года. В том числе - президентского фонда культурных инициатив. Результаты участия в федеральных конкурсах превзошли все наши ожидания: суммы, которые привлекают югорские некоммерческие организации, возросли в 14 раз (с 27 млн рублей до 279 млн рублей), а количество побед выросло в 21 раз. Апробированная модель, с электронной заявкой, понятными и прозрачными правилами, квалифицированной экспертизой, дает свои результаты. Мы перенимаем позитивный опыт, максимально стараемся снять административные барьеры. Представленные проекты очень разные, и создать один конкурс для всех крайне сложно. В связи с этим решили позиционировать каждое направление отдельно. Начали со сферы медиа. Проект нацелен на аудиторию, которая не ассоциирует себя с медиаиндустрией, не относят себя к некоммерческим организациям, причисляет себя к творческим людям. Победитель конкурса регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. Этим мы стимулируем создание предприятий в сфере креативных индустрий. А проект, поддержанный грантом, становится стартапом», - рассказал спикер.
Всего в этом году планируется провести четыре конкурса. Помимо медиа, будут представлены такие направления, как мода, интерьерный дизайн, цифровые разработки и направления в сфере культуры и искусства. Для участия в конкурсе необходимо сделать два шага.
«Первый – человек с творческим замыслом должен оставить заявку на сайте, кратко рассказать о себе и о том, что он делает, приложить аудиовизуальный материал, чтобы конкурсная комиссия могла оценить качество медиапродукта. Если оно хорошее, заявитель проходит во второй этап, предполагающий полное описание проекта: на что требуется грант», - пояснил Яков Самохвалов.
Помимо этого, на заседании рассмотрели формирование региональной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» 2022 года.
«В заявку войдут лучшие муниципальные практики, выявленные в ходе регионального отбора», - подчеркнула губернатор.
По словам руководителя регионального молодежного центра «Центра гражданских и социальных инициатив Югры» Анны Колычевой, в заявке сделан акцент на развитие и укрепление студенческого волонтерства. «Мы создаем мощную образовательную, поддерживающую среду. Для студентов это делаем через расширение успешно реализованного в Югорском государственном университете проекта «Амбассадоры Югры». На следующем этапе запускаем комплексную образовательную программу для руководителей волонтерских центров. Планируем открыть семь «Добро.Центров» как основных точек притяжения студентов», - рассказала докладчик.
Напомним, к 2024 году различные волонтерские центры объединятся в «Добро.Центры», которые станут аналогом МФЦ и будут оказывать и принимать заявки на «добрые услуги». Представленные на заседании центры планируется открыть в 1 117 городах страны.
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры