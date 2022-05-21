В библиотеке Обско-угорского института открылась выставка, посвященная Тимофею Алексеевичу Молданову

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Тимофей Алексеевич, родился в 1957 году в деревне Юильск Березовского района Ханты-Мансийского национального округа в семье оленевода, выходец из традиционной среды, всегда сохранял связь с родной культурой, помогал её сохранению и адаптации к современным реалиям. Тимофей Молданов стал инициатором возрождения праздника «Медвежьи игрища», и внес значительный вклад в его сохранение, ввел в научный оборот понятие «медвежьи игрища», которое теперь употребляется в научной литературе и обыденной жизни. За весь период научной деятельности им опубликовано более 100 научных публикаций, 8 монографий, 12 фольклорных сборников, является автором литературных произведений на хантыйском языке, научно-методических изданий, методических пособий по изучению обряда «Медвежьи игрища». Наряду с научной работой, Молданов Т.А. постоянно ведет просветительскую и образовательную деятельность. Является автором ряда научно-популярных фильмов. Его фильм «О чем поведал медведь на Югане» в 1995 году получил диплом на V Международном фестивале телепрограмм и телефильмов «Финно-угорский мир». Молданов Т.А. преподавал хантыйский язык, этнографию, народные промыслы в детских этно-оздоровительных центрах, активно с детьми занимался разучиванием сценок из репертуара Медвежьих игрищ. Сегодня его ученики участвуют в обряде «Медвежьи игрища». Тимофей Алексеевич является руководителем Окружной школы Медвежьих игрищ, реализуемой автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» с 2017 года. В 2018 году Молданов Т.А. был признан мастером фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Его имя внесено в раздел «Носители, исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На выставке представлены книги Тимофея Молданова, начиная от ранних годов творчества по настоящее время: Сборник «Медвежьи игрища, первый день», «Песни реки Казым», «Сакральные песни медвежьего праздника казымских хантов, «Очерки традиционной культуры хантов».
Выставка продлится до17 июня. Приглашаем всех желающих.
Шихова Любовь Владимировна, библиотекарь Обско-угорского института прикладных исследований и разработок