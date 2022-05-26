Депутаты Думы Югры приняли проект постановления об исполнении закона о языках коренных народов

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Вопрос сначала был рассмотрен на заседании Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера. Сегодня, 26 мая, депутаты окружного парламента приняли его на девятом заседании окружной Думы. Всего народны избранники рассмотрели более 30 вопросов.
Депутаты приняли проект закона о внесении изменений в Устав автономного округа, в законы об окружном правительстве и губернаторе. Председатель Думы Борис Хохряков так прокомментировал эти изменения: «В декабре 2021 года был принят федеральный закон о единой системе публичной власти в субъектах Российской Федерации, и сегодня мы принимали поправки в окружной закон с целью приведения его в соответствие с федеральным. Поправки касаются Устава автономного округа, полномочий высшего должностного лица – губернатора Югры, окружного парламента и правительства автономного округа». По его словам, в полномочиях губернатора появляется право на наличие оснований внести предупреждение, объявить выговор или отрешить от должности главу муниципального образования. Также исключено Положение, запрещающее замещать должность губернатора более двух сроков подряд.
Также сегодня депутаты приняли решение выделить 116 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий. Б. Хохряков прокомментировал этот законопроект: «Я считаю, что это хорошая инициатива. Депутаты, которые представляют фракцию «Единая Россия», не первый год средства направляют на благоустройство дворов и общественных пространств из депутатского фонда. Деньги в разной сумме получит каждый муниципалитет. Уже сотни дворов и общественных территорий оборудованы. Тем не менее, потребность в благоустройстве ещё остаётся, исходя из этого мы выделили 116 миллионов рублей на эти цели. Средства будут освоены, пойдут на пользу населению Югры».
После заседания Думы состоялась пресс-коференция, где обсуждались принятые законопроекты. Журналист газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина задала вопрос о том, кто должен вести статистику владеющих языками коренных малочисленных народов, которой на сегодняшний день нет в Югре. Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин ответил: «Статистики нет, сколько человек ханты и манси знают родной язык. По результатам последней переписи, около 30-35 % представителей ханты считаются владеющими, а манси и того меньше. Чтобы вести эту статистику, необходим социологический анализ, который должны провести профильные департаменты. Скоро правительство Югры определит план мероприятий на Международное десятилетие языков коренных народов, и мы очень надеемся, что наш закон будет эффективно работать в этом направлении. Наша задача – обеспечить финансирование тех мероприятий, которые будут предусмотрены. Десятилетие даст определенное движение развитию языков коренных народов».
Надежда Рагимова