Молодежи Ханты-Мансийска презентовали Школу креативных индустрий

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Молодежи Ханты-Мансийска презентовали Школу креативных индустрий

25 мая 2022 года в средней общеобразовательной школе №6 состоялась презентация Школы креативных индустрий Окружного Дома народного творчества.

Уже в сентябре этого года подростки Ханты-Мансийска смогут учиться сразу по четырем направлениям: современная электронная музыка, фото-видео производство, анимация и 3D графика, дизайн.

«В качестве площадки для организации учебного процесса выбран Окружной Дом народного творчества, поскольку учреждение имеет все необходимые ресурсы для реализации проекта. Подростки от 12 до 17 лет смогут воплотить свои мечты с использованием современного оборудования», - рассказала учащимся куратор проекта «Школа креативных индустрий» Лилия Проценко.

Напоминаем, что программа обучения рассчитана на 2 года. В первый год ребята ознакомятся со всеми направлениями Школы креативных индустрий, во второй – самостоятельно выберут одну из студий, где продолжат углубленное изучение предметов.

Предварительная запись осуществляется по ссылке https://forms.yandex.ru/u/627b785dfe5883cb33010238/.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

Проценко Лилия Петровна, тел. (3467) 335-395;

Ибришим Елена Ильинична, тел. (3467) 334-262.

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Официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

 

Пт, 27/05/2022 - 10:03

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