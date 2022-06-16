Югра представила на ПМЭФ опыт региона по развитию креативных индустрий

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Опыт Ханты-Мансийского автономного округа по развитию креативных индустрий был представлен в ходе Петербургского международного экономического форума. Участниками сессии «Креативная экономика: новый вектор развития Севера» стали губернатор Югры Наталья Комарова, мастер фольклора, этнограф Тимофей Молданов, а также фотограф Олег Зотов, выставка которого «Сердце Югры» открылась в Русском этнографическом музее.
Наталья Комарова обозначила приоритеты региональной политики, в которые входят развитие креативных индустрий и формирование инфраструктуры поддержки в сфере КИ. Как отметила глава региона, креативные индустрии в масштабах страны выступают одним из источников роста несырьевого экспорта, дают возможность изменить структуру экспорта в пользу высокотехнологичной продукции, услуг и цифровых сервисов. «Это не только деятельность в сфере культуры, но и, к примеру, IT-технологии. Мы создали свой, региональный закон о креативных индустриях, чтобы всем было понятно, на что необходимо обратить внимание», - сказала губернатор, добавив, что каждый регион стремится занять нишу в креативной экономике страны.
В Югре задача решается благодаря развитию богатого этнокультурного наследия коренных народов, а также других, базовых, уникальных для автономного округа факторов. Как обозначила Наталья Комарова, такие выводы о предпосылках формирования КИТ сделаны по итогам комплексного исследования состояния рынка креативных индустрий Югры с применением технологии отслеживания «цифровых следов» - информации, которая остается после просмотра веб-страниц или любой другой активности в Интернете.
«Мы получили следующие данные: 14% субъектов малого и среднего бизнеса от общего числа зарегистрированных в Югре работают в сфере креативных индустрий. Это почти восемь тысяч предпринимателей от общего числа, зарегистрированных в Югре. Наиболее популярные направления – создание и продвижение товарных знаков, маркетинг, информационные, коммуникационные и цифровые технологии», - рассказала Наталья Комарова.
Губернатор пояснила, что на развитие креативной экономики автономного округа положительно влияет ряд факторов. В их числе – молодое трудоспособное население, треть которого имеет высокий уровень интереса к творчеству, творческой самореализации, использованию результатов творческого труда для ведения предпринимательской деятельности. Второй фактор - устойчивые инвестиционные возможности региона, а именно - наличие финансово емких предприятий, прежде всего в отрасли добычи и переработки нефтепродуктов, деревообработки, которые готовы осуществлять внутренние инвестиции. Также на развитие КИ влияют такие факторы, как ориентация региональной экономики на экспорт, развитая жилищная и транспортная инфраструктура, активное строительство, развитие образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры и социальных гарантий. «Используя данные исследования и предложения субъектов креативного сообщества, разработали проект концепции развития креативных индустрий. Мы стремимся управлять созданием условий для развития этой сферы, - отметила Наталья Комарова. – Креативным индустриям на Севере быть! Для этого есть все возможности, начиная с людей и заканчивая условиями, которые создают органы власти».
Добавим, что Югра стала одним из первых субъектов Российской Федерации, в котором был принят закон о развитии креативных индустрий. На сегодня в Югре, и это отметили эксперты сессии ПМЭФ, сформирована система экспортной поддержки, которая помогает субъектам креативных индустрий установить контакты с иностранными партнерами для продвижения продукции на внешние рынки. За прошедший год в автономном округе создана инфраструктура поддержки субъектов креативных индустрий: открыт Центр инновационно-технологического и креативного предпринимательства, выполняющий функцию «единого окна» для субъектов креативных индустрий. По запросу предпринимателей в регионе оказывают помощь в размещении продукции на специализированных электронных площадках. На сайте бизнесюгры.рф создана онлайн-витрина югорской креативной продукции. Также проведена большая работа по созданию системы образования в сфере креативных индустрий: в сентябре откроется Школа креативных индустрий, в Советском политехническом колледже запущена программа подготовки кадров в сфере креативных индустрий, работают креативные площадки в арт-резиденциях в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. На базе Сургутского и Югорского государственных университетов действуют IT-коворкинги. В январе 2023 года в Югре совместно с ПАО «Сбербанк» будет открыт инновационный центр подготовки IT-специалистов по технологии «Школа 21».
Наглядный пример представил мастер фольклора, кандидат исторических наук, этнограф Тимофей Молданов, который подчеркнул системность работы в регионе по сохранению культуры, традиций и языка коренных народов Севера и комплексность решений по формированию этнокластера КИ. «Мы, ханты и манси, сохранили свою традиционную культуру. У нас выходит множество книг, в том числе детских изданий, поэтических сборников, их переводят на иностранные языки. Благодаря участию правительства и губернатора в сохранении традиций коренных малочисленных народов Севера все наши фонды оцифрованы и будут доступны нашим потомкам. У нас есть такая возможность, как сейчас, – выступать на различных площадках России и зарубежья», - отметил Тимофей Молданов.
Известный российский фотограф Олег Зотов рассказал о проекте «Сердце Югры». Это фотовыставка, которая подготовлена по итогам работы фотографа в Югре в 2021 году. Сегодня экспозиция была открыта в Российском этнографическом музее. Выставка приурочена к году председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах. «Мне очень повезло участвовать в двух проектах – на Чукотке и в Югре. Здесь бывало множество фотографов, но они снимали в основном репортажи или природу. Мне интересны люди. Я не обрабатываю фотографии, на них все честно, без фотошопа. Меня часто спрашивают, где я нахожу моделей. Нигде – все люди настоящие, - поделился Олег Зотов. - Я благодарен Наталье Владимировне за продвижение проекта. После нашего 15-минутного разговора и до этого момента не прошло и года – и уже есть выставка «Сердце Югры». Открывает ее кадр, изображающий, как первый поселенец пришел на эту землю», - рассказал Олег Зотов в ходе дискуссии.
Важность креативных индустрий для развития Севера подчеркнул посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель комитета старших должностных лиц Николай Корчунов. «Проблемы, относящиеся к социально-экономическому блоку, в значительной степени могут найти разрешение за счет развития креативных индустрий. Мы понимаем, что никакой компьютер не заменит творческого подхода. Сейчас мы движемся в направлении климатически нейтральной экономики. Именно креативные индустрии позволяют поддерживать население, развивать принципиально новые решения будущего, - сказал Николай Корчунов. - В настоящий момент Российская Федерация в рамках Арктического совета инициировала ряд проектов. Среди них – цифровизация культурного и исторического наследия коренных народов, развитие креативных индустрий в Арктических регионах и другие. Мы последовательно движемся в этом направлении».
О взаимодействии арктических регионов рассказал заместитель генерального директора – статс-секретарь АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков. «Большое спасибо Наталье Владимировне за то, что в Ханты-Мансийском автономном округе принят закон о креативных индустриях, который сформулировал повестку. На форуме мы должны перенести это решение на федеральный уровень», - обозначил спикер в ходе обсуждения.
Добавим, что в рамках программы Петербургского международного экономического форума правительство Югры подпишет шесть стратегических соглашений, которые позволят продвигать в округе экономические, научно-технические и образовательные проекты, развивать социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, дадут новый импульс инновационному развитию округа.