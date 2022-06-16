Коренным жителям компенсируют покупку оленей

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Компенсации предоставляется на возмещение 70% понесённых затрат от стоимости приобретённых северных оленей, но не более 10 тысяч рублей на 1 оленя и не более 15 голов. Выплаты предоставляются в рамках государственной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
За четыре года с 2017 по 2020 годы компенсация предоставлена 7 заявителям на общую сумму 778,0 тыс. рублей. В 2021 году обращений от коренных жителей не поступало. Такие данные приводит департамент недропользования и природных ресурсов Югры.
Как поясняют специалисты данного ведомства, для получения компенсации заявителю необходимо соответствовать одному из следующих критериев:
– быть зарегистрированным по месту жительства на территории
автономного округа и состоять в Реестре территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов регионального
значения.
– либо быть зарегистрированным по месту жительства на территории
автономного округа в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
утвержденных распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009г. № 631-р.
С полным перечнем мер государственной поддержки коренным малочисленным народам Севера, реализуемым в 2022 году исполнительными органами государственной власти автономного округа можно ознакомиться на официальном сайте коренных малочисленных народов Севера Югры https://kmns.admhmao.ru в разделе «Государственная поддержка».
Людмила Теткина