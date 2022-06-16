Коренным жителям компенсируют покупку оленей

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Коренным жителям компенсируют покупку оленей

Компенсации предоставляется на возмещение 70% понесённых затрат от стоимости приобретённых северных оленей, но не более 10 тысяч рублей на 1 оленя и не более 15 голов. Выплаты предоставляются в рамках государственной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».

За четыре года с  2017 по 2020 годы компенсация предоставлена 7 заявителям на общую сумму 778,0 тыс. рублей. В 2021 году обращений от коренных жителей не поступало. Такие данные приводит департамент недропользования и природных ресурсов Югры. 

Как поясняют специалисты данного ведомства, для получения компенсации заявителю необходимо соответствовать одному из следующих критериев:  

– быть зарегистрированным по месту жительства на территории

автономного округа и состоять в Реестре территорий традиционного

природопользования коренных малочисленных народов регионального

значения.

– либо быть зарегистрированным по месту жительства на территории

автономного округа в местах традиционного проживания и традиционной

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,

утвержденных распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009г. № 631-р.

С полным перечнем мер государственной поддержки коренным малочисленным народам Севера, реализуемым в 2022 году исполнительными органами государственной власти автономного округа можно ознакомиться на официальном сайте коренных малочисленных народов Севера Югры https://kmns.admhmao.ru  в разделе «Государственная поддержка».

Людмила Теткина

Чт, 16/06/2022 - 16:02

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