День обласа – праздник обских угров

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Долгожданный праздник коренных народов Севера «День обласа» прошёл в выходные в нескольких районах округа и городе Сургуте. Из-за пандемии соревнования по гребле на маленьких лодках не проводились три года. Северяне уже соскучились по этим видам состязаний, но, не растеряв свои навыки и сноровку, вновь прибыли на праздник.
Так, в городе Сургуте на берегу реки Саймы состоялись состязания по гребле среди мужчин и женщин в двух возрастных категориях. Как сообщила заведующая отделом по работе коренных народов Севера ИКЦ «Старый Сургут» Виктория Карчина, в этом году в соревнованиях приняло участие порядка 40 человек. Желающие проверить свои силы и победить прибыли из Лянтора, поселений Русскинская, Тром-Аган и Угут. Проплыть на скорость на долблёной лодке заявлялись не только ханты и манси, но и другие желающие. Мужчины и женщины были распределены на две группы по возрастным категориям: от 18 до 40 лет, и от 40 лет и старше.
По традиции коренных народов Югры, манси и ханты, праздник начался с обряда поклонения водному духу – Витхону. Он проводится старейшинами и считается, что обряд задобрит водных духов рек и озёр и принесёт удачу в рыбном промысле.
Поддержать физический и моральный дух спортсменов приехали фольклорные коллективы из разных мест. Например, из окружной столицы приезжали хантыйская фольклорная студия «Ёмвош ёх – Люди Ханты-Мансийска», фольклорная группа манси «Луи сам» и автор-исполнитель песен на гитаре Наталья Махова. Они, в свою очередь, благодарят депутата окружной думы Е.Д. Айпина и его помощника А.В. Коновалова в организации этой поездки.
Для гостей праздника в течение дня также работала выставка-ярмарка сувенирной продукции и изделий ремёсел обско-угорских народов. Надо отметить, что на территории Дома народов Севера в «Старом Сургуте» людей в этот день собралось немало. Каждому нашлась и понравившаяся песня, и участие в национальных играх-забавах, ну и конечно, получили удовольствие адреналина болельщика.
В этом году в Сургутском районе победителями гонок на обласах стали:
В категории мужчины от 18 до 40 лет:
1 место – Виталий Русскин, 2 место – Леонид Русскин, 3 место – Валерий Русскин.
Мужчины старше 40 лет: 1 место – Альберт Покачев, 2 место – Алексей Русскин и 3 место – Дмитрий Тэвлин.
Победителями среди женщин от 18 до 40- лет стали:
1 место – Светлана Комтина, 2 место – Наталья Тэвлина, 3 место – Людмила Колыванова.
И среди женщин от 40 лет и старше на первом месте оказалась Ирина Мултанова, на втором – Наталья Сопочина, и третьем – Клавдия Покачева.
В финале праздника победителей соревнований наградили ценными призами и дипломами. Теперь обладатели первых призовых мест могут готовиться к следующему этапу Международных соревнований на Кубок Губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах в рамках праздника Витхон хатл. В этом году праздник состоится с 1 по 4 июля в Нефтеюганском районе на территории базы туризма и отдыха «Сказка».
Тамара Мерова