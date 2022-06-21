День обласа – праздник обских угров

  • Русский
День обласа – праздник обских угров

Долгожданный праздник коренных народов  Севера «День обласа» прошёл в  выходные в нескольких районах округа и городе Сургуте. Из-за пандемии соревнования по гребле на маленьких лодках не проводились три года. Северяне уже соскучились по этим видам состязаний, но, не растеряв свои навыки и сноровку, вновь прибыли на праздник.

Так, в городе Сургуте на берегу реки Саймы состоялись состязания по гребле среди мужчин и женщин в двух возрастных категориях. Как сообщила заведующая отделом по работе коренных народов Севера ИКЦ «Старый Сургут» Виктория Карчина, в этом году в соревнованиях приняло участие порядка 40 человек. Желающие проверить свои силы и победить прибыли из Лянтора, поселений Русскинская, Тром-Аган и Угут. Проплыть на скорость на долблёной лодке заявлялись не только ханты и манси, но и другие желающие. Мужчины и женщины были распределены на две группы по возрастным категориям: от 18 до 40 лет, и  от 40 лет и старше.

По традиции коренных народов Югры, манси и ханты, праздник начался с обряда поклонения водному духу Витхону. Он проводится старейшинами и считается, что обряд задобрит водных духов рек и озёр и принесёт удачу в рыбном промысле.

Поддержать физический и моральный дух спортсменов приехали фольклорные коллективы из разных мест. Например, из окружной столицы приезжали хантыйская фольклорная студия «Ёмвош ёх – Люди Ханты-Мансийска»,  фольклорная группа манси «Луи сам» и автор-исполнитель песен на гитаре Наталья Махова. Они, в свою очередь, благодарят депутата окружной думы Е.Д. Айпина и его помощника А.В. Коновалова в организации этой поездки.

Для гостей праздника в течение дня также работала выставка-ярмарка сувенирной продукции и изделий ремёсел обско-угорских народов. Надо отметить, что на территории Дома народов Севера в «Старом Сургуте» людей в этот день собралось немало. Каждому нашлась и понравившаяся песня, и участие в национальных играх-забавах, ну и конечно, получили удовольствие адреналина болельщика.

В этом году в Сургутском районе победителями гонок на обласах стали:

В категории мужчины от 18 до 40 лет:

1 место – Виталий Русскин, 2 место – Леонид Русскин, 3 место – Валерий Русскин.

Мужчины старше 40 лет: 1 место – Альберт Покачев, 2 место – Алексей Русскин и 3 место – Дмитрий Тэвлин.

Победителями среди женщин от 18 до 40- лет стали:

1 место – Светлана Комтина, 2 место – Наталья Тэвлина, 3 место – Людмила Колыванова.

И среди женщин от 40 лет и старше на первом месте  оказалась Ирина Мултанова, на втором – Наталья Сопочина, и третьем – Клавдия Покачева.

В финале праздника победителей соревнований наградили ценными призами и дипломами. Теперь обладатели первых призовых мест могут готовиться к следующему этапу Международных соревнований на Кубок Губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах в рамках праздника Витхон хатл. В этом году праздник состоится с 1 по 4 июля в Нефтеюганском районе на территории базы туризма и отдыха «Сказка».
Тамара Мерова

Втр, 21/06/2022 - 12:50

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.