В Ханты-Мансийске наградили победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе»

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В Ханты-Мансийске наградили победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе»
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной

В окружной столице подвели итоги регионального этапа международной премии «Мы вместе». Её вручают добровольцам, лидерам НКО, предпринимателям и журналистам. Региональный этап прошёл во всех регионах России, его цель – выявление лучших практик, проектов и инициатив. В Югре региональный  этап проходил с 4 по 9 июля. 70 югорчан получили награды.

Организаторами регионального этапа премии выступают окружной департамент общественных, внешних связей и молодёжной политики и Фонд гражданских и социальных инициатив Югры.

Приветствуя победителей и участников конкурса, директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова отметила, что по количеству участников регионального этапа Югра вошла в тройку лидеров, уступив только Москве и Московской области, а по качеству заявок наш регион – лидер в стране.

– Накануне в финале федерального проекта «Сильные идеи для нового времени» президент отметил, что именно такие активные, инициативные, готовые участвовать в развитии страны люди – это основа сильной России и её дальнейшего развития и процветания. Добровольцы и волонтёры – это всё про справедливое развитие страны,  –  сообщила Елена Шумакова.

Также она подчеркнула, гражданское общество в Югре развивается и получает поддержку:

– Запуская региональный этап «Мы вместе», мы договаривались о том, чтобы, несмотря на итоги федерального этапа, поддержать участников регионального проекта, что и сделали. В конкурсы на получение грантов губернатора для физических лиц в этом году будет отдельная специальная номинация «Мы вместе». Сумма гранта будет увеличена, она будет чуть выше, чем в обычном гранте, и условия участия будут гораздо проще. Вы уже прошли значительную часть экспертизы, сформировали значительную часть заявки, остаётся только собрать сообщество, которое проголосует на платформе виртуальным рублём. Я думаю, для каждого из вас, представляющего большое сообщество, это будет лёгкой и решаемой задачей. Я благодарю вас и поздравляю, надеюсь, что на федеральном этапе международной премии «Мы вместе» нас тоже ждёт большой успех.

В числе победителей  регионального этапа международной премии «Мы вместе» – Майя Макарова, глава автономной некоммерческой организации «Центр продвижения языков и культур обско-угорских народов».  Она заняла первое место в номинации «НКО» за проект «Полёт стерха».

Интерактивный выставочный проект «Полёт стерха» направлен на создание события в культурной жизни Югры, посвященного памяти мансийского поэта, писателя, публициста, основоположника северной литературы Ювана Шесталова.

 –  Проект запланирован с целью привлечения внимания к региональной литературе, творчеству мансийского поэта Ювана Шесталова, которое является частью культурного наследия мансийского народа, –  рассказала  Майя Ефимовна.

Отметим, международная премия «Мы вместе» проходит второй год подряд и вручается с целью признания и поддержки лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Людмила Теткина

Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Пт, 22/07/2022 - 10:20

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