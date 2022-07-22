В Ханты-Мансийске наградили победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе»

- Русский
В окружной столице подвели итоги регионального этапа международной премии «Мы вместе». Её вручают добровольцам, лидерам НКО, предпринимателям и журналистам. Региональный этап прошёл во всех регионах России, его цель – выявление лучших практик, проектов и инициатив. В Югре региональный этап проходил с 4 по 9 июля. 70 югорчан получили награды.
Организаторами регионального этапа премии выступают окружной департамент общественных, внешних связей и молодёжной политики и Фонд гражданских и социальных инициатив Югры.
Приветствуя победителей и участников конкурса, директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова отметила, что по количеству участников регионального этапа Югра вошла в тройку лидеров, уступив только Москве и Московской области, а по качеству заявок наш регион – лидер в стране.
– Накануне в финале федерального проекта «Сильные идеи для нового времени» президент отметил, что именно такие активные, инициативные, готовые участвовать в развитии страны люди – это основа сильной России и её дальнейшего развития и процветания. Добровольцы и волонтёры – это всё про справедливое развитие страны, – сообщила Елена Шумакова.
Также она подчеркнула, гражданское общество в Югре развивается и получает поддержку:
– Запуская региональный этап «Мы вместе», мы договаривались о том, чтобы, несмотря на итоги федерального этапа, поддержать участников регионального проекта, что и сделали. В конкурсы на получение грантов губернатора для физических лиц в этом году будет отдельная специальная номинация «Мы вместе». Сумма гранта будет увеличена, она будет чуть выше, чем в обычном гранте, и условия участия будут гораздо проще. Вы уже прошли значительную часть экспертизы, сформировали значительную часть заявки, остаётся только собрать сообщество, которое проголосует на платформе виртуальным рублём. Я думаю, для каждого из вас, представляющего большое сообщество, это будет лёгкой и решаемой задачей. Я благодарю вас и поздравляю, надеюсь, что на федеральном этапе международной премии «Мы вместе» нас тоже ждёт большой успех.
В числе победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе» – Майя Макарова, глава автономной некоммерческой организации «Центр продвижения языков и культур обско-угорских народов». Она заняла первое место в номинации «НКО» за проект «Полёт стерха».
Интерактивный выставочный проект «Полёт стерха» направлен на создание события в культурной жизни Югры, посвященного памяти мансийского поэта, писателя, публициста, основоположника северной литературы Ювана Шесталова.
– Проект запланирован с целью привлечения внимания к региональной литературе, творчеству мансийского поэта Ювана Шесталова, которое является частью культурного наследия мансийского народа, – рассказала Майя Ефимовна.
Отметим, международная премия «Мы вместе» проходит второй год подряд и вручается с целью признания и поддержки лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.
Людмила Теткина