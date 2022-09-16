Обеспечение занятости коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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Гражданам Российской Федерации гарантируется бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости населения (пункт 1 статьи 12 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»).
С января 2022 года заявление об оказании содействия в поиске подходящей работы подается исключительно в электронной форме с использованием единой цифровой платформы «Работа в России». Электронная форма подачи заявлений закреплена Законом РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Подбор вариантов подходящей работы может осуществляться как в очном, так и в дистанционном режиме (электронно).
С целью обеспечения занятости граждан, в том числе граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, при обращении в органы службы занятости предоставляются государственные услуги:
- содействие в поиске подходящей работы;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
- оказание государственных услуг по психологической поддержке безработных граждан и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;
- организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет.
Ежегодно в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» КУ «Ханты-Мансийский центр занятости» организовывает трудоустройство граждан из числа коренных малочисленных народов Севера по следующим направлениям:
«Организация временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы»
Период временного трудоустройства – 2 месяца.
Для участия в мероприятии гражданам необходимо обратиться в Ханты-Мансийский центр занятости населения, имея при себе свидетельство о рождении, подтверждающее принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, или копию судебного акта, уточняющего либо устанавливающего национальность, паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий.
Временное трудоустройство граждан из числа коренных малочисленных народов Севера осуществляется в организациях всех форм собственности, с которыми служба занятости заключает договор о совместной деятельности. Участники мероприятия имеют все права и социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
«Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»
Ханты-Мансийский центр занятости населения выделяет единовременную финансовую помощь (субсидию) на открытие собственного дела в размере 220 000,00 рублей.
Для получения единовременной финансовой помощи (субсидии) на открытие собственного дела необходимо:
• получить статус безработного гражданина;
• получить консультацию и пройти тестирование;
• разработать бизнес-план и согласовать его в Фонде поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес»;
• получить заключение (рекомендацию) специалиста центра занятости населения для регистрации в налоговом органе;
• заполнить заявление по установленной форме на предоставление единовременной финансовой помощи (субсидии);
• заключить договор;
• зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, либо главы крестьянского (фермерского) хозяйства, плательщика налога на профессиональный доход;
• представить документы: уведомление о постановке на учет, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или Единого государственного реестра юридических лиц, справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, которую он самостоятельно формирует в мобильном приложении или в веб-кабинете «Мой налог», или на сайте Федеральной налоговой службы.
Для организации консультирования по общим вопросам в сфере занятости населения Ханты-Мансийский центр занятости населения зарегистрирован в социальных сетях: ВКонтакте (https://vk.com/cznhm); Telegram (@hmczn).
Более подробную информацию можно получить, обратившись
в Ханты-Мансийский центр занятости населения по адресу:
г. Ханты-Мансийск, Карла Маркса, 12, каб. 23, тел: 8 (3467) 32-21-88, e-mail: hm_czn@admhmao.ru.
или на сайтах в сети Интернет
www.deptrud.admhmao.ru – сайт Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: (раздел «Деятельность», «Для граждан»);
http://job.admhmao.ru – интерактивный портал Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: (раздел «Ищу работу»);
www.trudvsem.ru – информационный портал Федеральной службы по труду и занятости населения «Работа в России»;
http://86.gosuslugi.ru – портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»