Молодые кадры в национальных СМИ: проблемы и пути решения

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Молодые кадры в национальных СМИ: проблемы и пути решения

Так назывался круглый стол, который состоялся сегодня, 30 сентября, в офисе этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» и был организован в рамках празднования 65-летнего юбилея газеты «Ханты ясанг».

С приветственными словами выступили: Елена Витальевна Шумакова, директор окружного департамента общественных, внешних связей и молодёжной политики, Еремей Данилович Айпин, заместитель председателя Думы Югры, Мария Кузьминична Волдина, которая более 30 лет возглавляла редакцию национальных газет и другие.

В работе Круглого стола приняли участие более 30 человек – это представители финно-угорских СМИ, научные сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», преподаватели Югорского государственного университета, педагоги Детского этнокультурно-образовательного центра и представители национальной интеллигенции.

Во время Круглого стола были рассмотрены следующие вопросы:

- опыт работы журналистов газеты «Ханты ясанг» с детьми и молодёжью;

- опыт издания детского журнала на хантыйском языке «Хатлые» («Солнышко»);

- опыт работы национального телерадиовещения ВГТРК «Югория»;

- опыт работы редакции газеты «Лух Авт» (г. Салехард);

- опыт работы редакций финно-угорских периодических изданий для детей и молодёжи.

Вопросы, поднятые сегодня на мероприятии, имеют огромное значение для дальнейшего развития национальных СМИ.

По результатам заслушанных докладов, презентаций и выступлений, а также по итогам обсуждений вышеуказанных вопросов, участники Круглого стола выработали Резолюцию по дальнейшему развитию национальных СМИ.

Людмила Гурьева

Пт, 30/09/2022 - 17:54

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