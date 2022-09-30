Молодые кадры в национальных СМИ: проблемы и пути решения

- Русский
Так назывался круглый стол, который состоялся сегодня, 30 сентября, в офисе этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» и был организован в рамках празднования 65-летнего юбилея газеты «Ханты ясанг».
С приветственными словами выступили: Елена Витальевна Шумакова, директор окружного департамента общественных, внешних связей и молодёжной политики, Еремей Данилович Айпин, заместитель председателя Думы Югры, Мария Кузьминична Волдина, которая более 30 лет возглавляла редакцию национальных газет и другие.
В работе Круглого стола приняли участие более 30 человек – это представители финно-угорских СМИ, научные сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», преподаватели Югорского государственного университета, педагоги Детского этнокультурно-образовательного центра и представители национальной интеллигенции.
Во время Круглого стола были рассмотрены следующие вопросы:
- опыт работы журналистов газеты «Ханты ясанг» с детьми и молодёжью;
- опыт издания детского журнала на хантыйском языке «Хатлые» («Солнышко»);
- опыт работы национального телерадиовещения ВГТРК «Югория»;
- опыт работы редакции газеты «Лух Авт» (г. Салехард);
- опыт работы редакций финно-угорских периодических изданий для детей и молодёжи.
Вопросы, поднятые сегодня на мероприятии, имеют огромное значение для дальнейшего развития национальных СМИ.
По результатам заслушанных докладов, презентаций и выступлений, а также по итогам обсуждений вышеуказанных вопросов, участники Круглого стола выработали Резолюцию по дальнейшему развитию национальных СМИ.
Людмила Гурьева