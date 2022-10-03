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4 октября в Ханты-Мансийске начнет свою работу Всероссийский форум национального единства.
Создание единой всероссийской площадки для обмена опытом, повышение профессиональных компетенций и профилактика экстремизма – ключевые цели форума, которые позволят выстроить механизм межрегиональных отношений и социального партнерства.
В программе мероприятий Форума запланировано проведение стратегических сессий, конкурсов, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов, школа лидеров коренных малочисленных народов Севера «Традиции в будущее», чествование лауреатов федерального проекта «Золотые имена народов России», а также подведение итогов Международного фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья».
Форум соберет более 600 гостей из 40 субъектов Российской Федерации и представителей Республики Беларусь.
Организаторами Форума выступают Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России», Правительство Югры и Общественная палата Югры.
Форум реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Государственной Думы по делам национальностей, Общественной палаты Российской Федерации.
Подробная информация о форуме: https://edinstvo.admhmao.ru/.
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