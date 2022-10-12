«Театр обско-угорских народов - Солнце» проводит «Творческую лабораторию для детей с ОВЗ»!

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«Театр обско-угорских народов - Солнце» проводит «Творческую лабораторию для детей с ОВЗ»!

В период с 12 по 20 октября 2022 года на основе материалов проведенной Лаборатории планируется поставить спектакль с рабочим названием «Не сказки», в работе над котором примут участие самые активные дети и приглашенные специалисты: драматург – Алексей Житковский (г. Нижневартовск) и актриса Алёна Смирницкая. Премьера спектакля запланирована на 20 октября в 15:00.

В рамках Лаборатории планируется провести мастер-классы по написанию и драматургическому разбору пьес, актерскому мастерству, сценической речи, ораторскому искусству.

Театр детей - это театр живой импровизации. Он позволяет своевременно разнообразить и менять формы деятельности, поддерживая интерес детей к занятиям, в которых много яркого, необычного, соответствующего их стремлениям и желаниям. Корригирующий эффект детского театра приобретает наибольшую силу и значимость благодаря коллективному творчеству в процессе постановки спектакля, где могут участвовать все желающие. Благодаря комплексной деятельности, сочетающей драматургию, пение, движение, музыку, художественно-изобразительное творчество, любой ребенок или подросток может компенсировать недостаток какой-либо одной способности другой, более развитой в данный момент.

Погружение ребенка в мир театра способствует воспитанию мотивационного компонента, накопление впечатлений, а также развитие способности воспринимать и оценивать показанное на сцене как художественное отражение жизни и осуществляется в процессе посещения с детьми театра. Присутствие в театре учит детей нормам поведения в общественных местах. Многообразие форм творческой работы по спектаклю (рисунки, беседы, викторины) могут использоваться для того, чтобы закрепить в эмоциональной памяти, воображении, в сознании детей конкретные образы, мысли, вызванные спектаклем.

По итогам проведения лаборатории все участники традиционно получают дипломы об участии и наборы сувенирной продукции.

Телефоны для справок:

33 54 61 – Администраторы БУ «Театр обско-угорских народов – Солнце»

8 950 502 06 07 – Фоминых Максим Александрович – главный администратор

8 951 974 07 47 – Рахматуллина Ольга Владимировна – старший администратор

8 900 386 05 20 – Вандыш Оксана Георгиевна – старший администратор

 

"Театр обско-угорских народов - Солнце"

6+
6+
Ср, 12/10/2022 - 16:10

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