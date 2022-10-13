В предгорьях Приполярного Урала. О встречах с мансийским поэтом Светланой Динисламовой

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Известный мансийский поэт, член Союза писателей России Светлана Динисламова ведет активную работу по изучению и сохранению языка и традиций народа манси, разрабатывает и воплощает в жизнь проекты, направленные на развитие национальной культуры. Ежегодно она бывает в творческих командировках в отдалённых районах ХМАО-Югры.
В конце августа 2022 г. С. Динисламова в течение трех дней проводила мероприятия в Саранпаульской сельской библиотеке для детей, подростков и взрослых читателей.
С.Динисламова сообщила, что редакция газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» проводит окружной детский видеоконкурс на лучшее чтение сказки на хантыйском, мансийском и ненецком языках «Сначала была сказка».
Для подростков Светлана Динисламова провела семинар «Юный корреспондент» и рассказала о значении родного языка, об определении молодых людей в мире профессий. «Сегодня редакция национальных газет, издающихся на языке ханты и манси всерьёз обеспокоена своим будущим. Кто придёт на смену действующим журналистам»? – говорила С. Динисламова - Саранпауль — один из немногих посёлков, где учащиеся изучают мансийский язык по школьной программе, и где в семьях ещё говорят на родном языке». Она отметила, работа по привлечению детей к написанию статей, заметок, будет продолжаться, в связи с этим между Саранпаульской сельской библиотекой МБУ "БМЦРБ" и редакцией газеты заключено «Соглашение о сотрудничестве».
Встреча Светланы Динисламовой с мансийской фольклорной группой «Эргин сим» прошла в теплой обстановке за чашкой чая. Сначала было выступление с авторским чтением рассказа "Оям рущ" (буквально перевод с мансийского языка «Беглый русский»), который присутствующие прослушали с большим вниманием.
Затем звучали стихи С. Динисламовой на мансийском и русском языках и перевод песни "О Стеньке Разине" на мансийский язык, исполненный фольклорной группой.
На встрече присутствовали депутат Думы ХМАО-Югры Татьяна Гоголева, ее помощник Надежда Алексеева и преподаватель мансийского языка «Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа» Альбина Станиславец.
Анна Ларионова