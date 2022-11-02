Тема Ночи искусств в Торум Маа – «ГРАни этноГРАфии»

Седьмой окружной конкурс для IT-специалистов состоится 3-4 декабря 2022 года в формате ONLINE.

Югорский хакатон «ХАНТАТОН – 2022» – это соревнование с призовым фондом 1 000 000 рублей в формате 48-ми часового марафона, где участники генерируют прототипы цифровых продуктов.