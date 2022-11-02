Форма поиска

Для слабовидящих

Тема Ночи искусств в Торум Маа – «ГРАни этноГРАфии»

02.11.2022

4 ноября 2022 года расскажем и покажем что значит этнография в жизни человека, народа в проекте «ГРАни этноГРАфии».

К 35-летию музея с удовольствием делаем подарок нашим посетителям – на основную программу проекта вход свободный.

Присоединяйтесь к нашему праздничному марафону в выходной праздничный день в выставочных залах на Комсомольской, 30

17:00 – 22:00 Выставка «Грани этнографии»

18:30 – 19:30 Литературная гостиная «Сказки верхнего города»

19:30 – 20:00 Презентация цифрового проекта «Обычное право»

20:00 – 22:00 Интерактивная программа «Дар северных Богов»

17:00 – 22:00 Настольная игра для детей» на хантыйском и русском языках

«Йис ёх ӛш хўват шәшӆўв»/«Идем по древней дороге»

17:00 – 22:00 Сказка «Кедровка» на хантыйском и русском языках

17:00 – 22:00 Мастер-классы по плетению циновки, фенечки

17:00 – 22:00 Создание объекта «Чум»

17:00 – 22:00 VR-Тур «Знакомьтесь: Обские угры»

О дополнительных мероприятиях акции расскажем совсем скоро.

Наши контакты: тел.: +7(3467)353-423, 32-20-58

БУ «Этнографический  музей под открытым небом «Торум Маа»

02.11.2022

02.11.2022