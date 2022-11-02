Тема Ночи искусств в Торум Маа – «ГРАни этноГРАфии»
4 ноября 2022 года расскажем и покажем что значит этнография в жизни человека, народа в проекте «ГРАни этноГРАфии».
К 35-летию музея с удовольствием делаем подарок нашим посетителям – на основную программу проекта вход свободный.
Присоединяйтесь к нашему праздничному марафону в выходной праздничный день в выставочных залах на Комсомольской, 30
17:00 – 22:00 Выставка «Грани этнографии»
18:30 – 19:30 Литературная гостиная «Сказки верхнего города»
19:30 – 20:00 Презентация цифрового проекта «Обычное право»
20:00 – 22:00 Интерактивная программа «Дар северных Богов»
17:00 – 22:00 Настольная игра для детей» на хантыйском и русском языках
«Йис ёх ӛш хўват шәшӆўв»/«Идем по древней дороге»
17:00 – 22:00 Сказка «Кедровка» на хантыйском и русском языках
17:00 – 22:00 Мастер-классы по плетению циновки, фенечки
17:00 – 22:00 Создание объекта «Чум»
17:00 – 22:00 VR-Тур «Знакомьтесь: Обские угры»
О дополнительных мероприятиях акции расскажем совсем скоро.
Наши контакты: тел.: +7(3467)353-423, 32-20-58
БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»