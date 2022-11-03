Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в Этноквизе
4 ноября в России отмечается один из главных государственных праздников нашей страны – День народного единства.
На территории нашей страны проживают представители более 190 национальностей, каждая из которых богата уникальными традициями и обычаями. Нематериальное культурное достояние – это сама суть народов, их самоидентичность и самосознание.
Ко Дню народного единства Окружной Дом народного творчества проводит Этноквиз на основе материалов Реестров объектов нематериального культурного наследия регионов Российской Федерации.
Принять участие в Этноквизе можно с 4 по 21 ноября 2022 года на сайте https://ugra-nasledie.ru/.
Первые 3 участника, ответившие правильно на все вопросы, станут победителями и будут награждены ценными подарками.
Размещение итогов состоится 21 ноября на сайте и в социальных сетях Окружного Дома народного творчества.
Желаем удачи всем участникам!
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