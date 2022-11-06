В Сургутском районе состоялись «IX Бахлыковские чтения»
28-29 октября 2022 года в Сургутском районе проходил Всероссийский научно-практический форум с международным участием «IX Бахлыковские чтения», посвящённый 90-летию со дня рождения краеведа, художника, поэта, основателя музея в посёлке Угуте Петра Семёновича Бахлыкова (1932-1999 гг.). Тема форума «Мемориальное наследие Югры, Сибири, России и Мира».
Пётр Бахлыков – основатель краеведческого музея в посёлке Угуте Сургутского района, художник, писатель, публицист, краевед, этнограф, Заслуженный работник культуры РСФСР, Почётный гражданин Сургутского района». Уже после его смерти в 1999 году была учреждена стипендия имени Петра Бахлыкова для учащихся образовательных учреждений Сургутского района. В 2001 году в Угуте появилось новое здание музея, которое носит имя своего создателя – П.С. Бахлыкова.
«Бахлыковские чтения» проводятся в Сургутском районе. Впервые они состоялись в 2012 году и проходят как всероссийское мероприятие один раз в два года.
Форум собирает специалистов в области изучения, сохранения и использования культурного наследия, музейного и библиотечного дела, государственного и муниципального управления, культуры и туризма из России, а также ближнего и дальнего зарубежья.
На открытии форума выступил заместитель председателя Думы Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин:
– Я много раз встречался с Петром Семёновичем, и всегда он раскрывался с новой стороны. Помимо того, что он – писатель, поэт, краевед, основатель музея и так далее, он ещё замечательно играл на гармошке, красиво пел, был егерем, завпроизводством, лесником, отличным отцом, вырастил троих дочерей. Помню, что непременно привозил кого-то из них на конференции в Ханты-Мансийск. Это разносторонний, талантливый человек-легенда, который обладал огромной силой притяжения, но при этом в жизни был скромным, незаметным, даже застенчивым в какой-то степени. Поздравляю с открытием форума, успехов и новых открытий!
Чтения прошли в очном и онлайн форматах, что позволило зарубежным учёным, специалистам отдалённых городов Сибири представить результаты многолетних исследований, рассказать о международном сотрудничестве в изучении культурного наследия коренных малочисленных народов.
Работа пленарного заседания и двух секций «Культурное наследие Сибири: исследования, открытия, имена» и «Исследования сибирского наследия, как ресурс межрегиональных и международных коммуникаций» проходила с участием более 100 слушателей. Доклады часто переходили в диалог по вопросам археологических, этнографических, лингвистических исследований.
Так, ректор Сургутского государственного педагогического университета, профессор Владислав Павлович Засыпкин представил результаты социологического исследования «Мигранты и проблемы обучения их детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: новый вызов системе образования». Одной из важных проблем исследования являлся анализ взаимодействия детей мигрантов и их социального окружения.
Венгерские учёные представили серию докладов по этнографии народов Югры, в свою очередь местные учёные рассказали о вкладе венгерских коллег в изучение и популяризацию обско-угорского наследия.
Также на форуме поздравили российского учёного-финно-угроведа, кандидата филологических наук, специалиста по мансийскому языку и фольклору Диану Васильевну Герасимову с 80-летним юбилеем. Она является автором 32 учебников, 3 монографий и 2 словарей по мансийскому языку, её общий стаж педагогической деятельности составляет 60 лет.
На протяжении двух дней гости форума обсуждали яркие реализованные проекты и делились планами на будущее.
Так, заведующая отделом сохранения и использования археологического наследия института истории академии наук Республики Беларусь Анастасия Костюкевич предложила сотрудничать Сургутскому району в разных сферах краеведения:
– Являясь представителем института истории академии наук в Белоруссии, я хотела бы предложить сотрудничество и муниципальному автономному учреждению «Барсова горае и вашим музеям. Мы можем сотрудничать вместе в различных сферах. Это и экскурсионная сфера, и совершенно новая для нашей территории, для нашего института сфера реставрации археологического металла. Я конкретно призываю сотрудников, коллег чтобы мы вместе реализовывали в жизнь различные совместные проекты, организовывали и проводили конференции. Несмотря на то, что географически мы очень далеки, но у нас много общего. Я очень надеюсь, что эта конференция будет способствовать тому, что мы начнём дружить, начнём ездить друг к другу, реализовывать в жизнь какие-то совместные проекты, конференции. Надеюсь, что будем ездить друг к другу и ещё не раз увидимся и на сибирской земле, и на нашей белорусской.
29 октября участники форума – учёные, краеведы и музейные работники из Югры, Санкт-Петербурга, Минска, Томска, Екатеринбурга, Омска и Тюмени – посетили Русскинской музей Природы и Человека имени Александра Павловича Ядрошникова. Он является одним из уникальных достопримечательностей этого поселения, в нём представлены экспозиции таксидермии – муляжей животных и этнографическая коллекция.
Музей в д. Русскинская в 1988 году на основе личной коллекции организовал Александр Павлович Ядрошников – энтузиаст, увлечённый историей и культурой края. Музейная экспозиция рассказывает о мире природы и человека, гармонично существовавших на протяжении многих тысячелетий. Познакомиться с природой Сургутского Приобья позволяет уникальная зоологическая коллекция, изготовленная самим А.П. Ядрошниковым.
Здесь представлены интересные композиционные решения, позволяющие представить животный мир края. Пушные звери, рыбы и рыбоядные, хищники, олени и лоси, перелетные птицы, боровая дичь смогли «ужиться» в одном музейном зале. Искусность рук, природное чувство композиции, наблюдательность и огромный интерес к природе края помогли мастеру найти правильные способы творческого воплощения.
В этот день в музее была открыта выставка «Александр Ядрошников: оставить в жизни добрый след…», рассказывающая о жизни и вкладе в культуру региона основателя музея. Сотрудники отдела национальной культуры познакомили гостей с фольклором тромаганских ханты и организовали мастер-классы по традиционным ремёслам.
На мастер-классе по росписи ровдуги природными красками, проведённом методистом музея Фаиной Комтиной, гости форума смогли расписать себе на память ровдужные браслеты.
Сотрудница музея Алёна Айваседа научила гостей орнаментировать бересту.
Мастер-класс по обработке кожи рыбы провела обладательница звания «Почётный мастер Югры» Лидия Александровна Алясова из посёлка Шапши Ханты-Мансийского района. Она привезла и показала уникальные вещи, сшитые из кожи налима. Нам удалось с ней пообщаться, вот что она рассказала:
– Сегодня я провожу мастер-класс по выделыванию кожи из налима. Самые первые и большие мои работы – это хантыйский женские халат щашкан сах, платье и мужская парка. Сначала сама этому училась, поэтому шила очень долго.
– Скажите, сколько времени занимает подготовка материала, чтобы, сшить что-то из налимьей кожи?
– На это изделие ушло примерно 120 налимов.
Мне очень много помогали, сегодня я хочу поблагодарить национальную родовую общину «Обь», они помогали с поставкой налима. Общими усилиями у нас всё получилось, потому что интерес был у каждого. Ещё очень много мне помогали мои дети и внуки. Мы садились в общий круг и работали с кожей. На выделку одного куска рыбьей кожи у меня уходит 5 часов.
– Как часто проводите занятия по выделке рыбьей кожи?
– Сейчас реже, только во время определенных мероприятий.
– Какое следующее изделие планируете изготовить?
– Хотелось бы сшить мужские штаны. Нужно собрать весь материал, обработать. Работа трудоёмкая.
Также гости познакомились с экспозицией «Мир священной реки Тром-Аган», а затем продолжили работу форума.
В течение дня гостей форума угощали национальной кухней. В меню были такие блюда, как саламат, уха, строганина из муксуна и стерляди и ещё много разнообразных деликатесов из мяса и рыбы.
В заключение форума активных участников наградили благодарственными письмами.
Елена Ковтун