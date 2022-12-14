План развития двух оленеводческих предприятий региона обсудили в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске под председательством заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева состоялось совещание, посвящённое развитию северного оленеводства в регионе. В нём приняли участие депутаты окружной думы Еремей Айпин, Татьяна Гоголева, а также директора и представители различных департаментов автономного округа, руководители двух оленеводческих хозяйств. Мероприятие прошло в рамках выставки-ярмарки «Товары земли Югорской».
На совещании речь шла о развитии оленеводческих компаний, работающих в Белоярском и Берёзовском районах.
О состоянии дел в этих госпредприятиях, об их поддержке и развитии доложил заместитель директора департамента промышленности Югры Семён Наумов. По его словам, до конца года двум оленеводческим хозяйствам будет выплачено 29, 905 млн рублей для того, чтобы погасить все имеющееся долги предприятий, в части работ, услуг и обеспечения в полном объёме всем необходимым убойных кампаний.
Также Семён Наумов озвучил план дальнейшего развития оленеводческих хозяйств. По его мнению, пути развития Саранпаульской оленеводческой компании и Казымской оленеводческой компании различаются.
– По Саранпаульской оленеводческой компании первоочередное, что нужно сделать на наш взгляд – это сократить затраты, – считает Семён Наумов. – Нам необходимо реализовать поголовье оленеводам-частникам за счёт, в том числе господдержки КФХ по программе агростартапа, без снижения общей численности. Выпас оленей госкомпании будут осуществлять оленеводы-частники, за эти услуги будут выплачиваться стоимость по договорам. Далее необходимо перенести пункт убоя в деревню Ясунт, так как он был там в советские годы. Для чего это нужно сделать? Сегодня убойные пункты находятся на расстоянии 90 и 112 километров от основного населенного пункта. Завозить туда 30 человек для организации убоя и просчёта – дело затратное. А также вывозить мясо – это огромные пробеги. Перенос убойного пункта позволит снизить затраты на убойную компанию порядка 12 тонн топлива. Тем самым мы повысим экономическую эффективность основного процесса в оленеводстве. Затем необходимо приобрести колесную вездеходную технику, это за счет того поголовья, которое сейчас будет реализовано. Далее снизить численности вспомогательного и обслуживающего персонала, снизить административно-управленческий персонал компании. Также мы видим необходимость снести все ветхие здания, помещения и прекратить их обслуживание, так как это нецелесообразно в текущих реалиях. На наш взгляд, нужно в селе Саранпауль установить небольшой цех переработки мяса, для того чтобы оленеводческая компания своей продукцией обеспечивала жителей села. Цех не более 160 кв. метров позволит производить различную номенклатуру продукции.
Как рассказал Семёна Наумова, данные меры позволят компании перейти в частную собственность и двигаться вперед по пути самостоятельного развития с государственной поддержкой.
Помимо этого он озвучил план развития Казымской оленеводческой компании.
– Здесь также необходима реализация поголовья оленеводам частникам, в том числе за счёт государственной поддержки, с дальнейшим заключением договоров с оленеводами оказания платных услуг по выпасу оленей. Для этого нам необходимо провести полную инвентаризацию в первом квартале 2023 года. Также создать в восточной части Белоярского района центр по ведению корального оленеводства. Для организации такого центра нужно осуществить земельный отвод, сейчас мы этим занимается. Также планируем создание некоммерческой организации на базе оленеводческой компании с дальнейшим переводом поголовья в эту организацию. Какая это форма будет, мы обсудим с департаментом госимущества Югры. Там планируем создать племенной репродуктор. Для чего нужен такой репродуктор? Его можно назвать учебный комбинат для оленеводства. Те, кто захотят заниматься оленеводством, смогут приобрести оленей в этом центре. Также смогут создать коральное оленеводство. Кроме этого, планируем там производство и реализацию мяса и мясной продукции, расширять колбасную и кулинарную продукцию на базе СП «Белоярское». Там будет вырабатываться продукция первого, второго передела. Помимо этого, в этом центре будет проходить обучение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. А в дальнейшем планируем полную передачу поголовья некоммерческой организации, для ведения именно корального оленеводства, – доложил Семён Наумов.
Выслушав докладчика, депутат окружной думы Еремей Айпин поинтересовался: «Мы должны определить критерии для развития оленеводства. Какая здесь главная задача? Нужно сохранить традиционный образ жизни коренных народов или получить прибыль и доход? Мы поддерживаем традиционное хозяйство для сохранения традиционного образа жизни. Это материальная и духовная часть, сохранение языковой среды, традиций. На Ямале – 750 тысяч поголовье, конкурировать с ними не можем. Нужно смотреть, сколько должно получать хозяйство в год дотаций. Мы не можем, как в советские времена, держать 20 тысяч голов. Если объёмы маленькие, хозяйство не окупится, нужно сразу предусматривать дотации, сельское хозяйство везде убыточное, поэтому нужно закладывать субсидии и предусматривать другие формы поддержки.
В свою очередь, депутат Татьяна Гоголева поделилась своим мнением по решению проблем оленеводческих предприятий.
– Нужно проиндексировать меры господдержки на 2023 год для двух хозяйств, которые получают субсидии на маточное поголовье. Предлагаю провести рабочие совещания с участием муниципалитетов, авторитетных специалистов отрасли по выработке стратегических планов развития на 2023 год по каждому из хозяйств. Определиться со стратегией выпаса, найти оптимальную организационно-правовую форму, обеспечить финансовую поддержку в соответствии с программами развития на 2023 год. Нужно признать эту отрасль социальной и облегчить доступ этих традиционных хозяйств к субсидиям.
В завершении совещания участники договорились организовать ещё на одну встречу, на которой обсудить проблемы оленеводов-частников.
Людмила Теткина