Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие во Всероссийской выставке-дефиле «Нарядная Россия»
Мастера и мастерицы народных и авторских традиционных костюмов! С 21 по 23 апреля приглашаем принять участие в выставке-дефиле «Нарядная Россия», которая будет проходить в рамках Всероссийского форума национального единства в г. Ханты-Мансийске.
Это уникальная возможность продемонстрировать талант и неповторимые изделия, обменяться опытом с искусными умельцами со всей страны!
В прошлом году «Нарядная Россия» объединила 22 мастериц из Республик Татарстан, Бурятия, Саха (Якутия) и Башкортостан; Оренбургской, Псковской и Тюменской областей; Югры и Ямала, Забайкальского, Приморского и Алтайского края.
Стать частью яркого и красочного мероприятия, раскрывающего уникальность народов России, могут мастера от 18 лет.
Для участия необходимо до 10 марта 2023 года заполнить заявку на платформе «Яндекс» https://forms.yandex.ru/u/63db9a46eb6146aebce66e4c/.
Искусность умельцев можно продемонстрировать в одной или сразу в нескольких номинациях:
• Съемные женские украшения;
• Традиционный мужской пояс;
• Этнографический костюм;
• Стилизованный традиционный костюм.
Для желающих поделиться своими опытом и знанием будут организованы площадки для проведения мастер-классов, а также выставка-продажа.
Организаторы выставки-дефиле: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова», автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества». Соорганизаторы: Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России», «Первый Российский Национальный канал».
Контактные данные организаторов: 8 (3467) 32 15 62,
e-mail: onk@odntugra.ru (отдел национальных культур Окружного Дома народного творчества).
Подробная информация о выставке-дефиле в Положении.
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Официальный сайт: https://odntugra.ru/