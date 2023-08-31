«Расти, осётр!»
Так назывался проект, реализуемый в рамках юбилейной XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить», подведением итогов которой стал выпуск молоди сибирского осетра в реку Иртыш. Мероприятие состоялось 30 августа, в нём приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова, а также депутаты Думы автономного округа и города Ханты-Мансийска, главы муниципальных образований и руководители исполнительных органов власти региона, воспитанники экологических объединений, волонтёры, жители и гости окружной столицы. Все вместе они внесла свой вклад в восстановление популяции сибирского осетра.
Сегодня любой желающий по QR-коду смог приобрести экземпляр молоди сибирского осетра и лично выпустить его в реку Иртыш.
Для справки:
Молодь осетра выращивают на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе «Главрыбвод» в Тюменской области. Зарыбление проводится в реках: Иртыш (Ханты-Мансийск и Тобольск), Обь (Нижневартовск), Аган (Радужный). Отметим, всего за последние пять лет в Нижне-Обском филиале Главрыбвода было выращено и выпущено в реки более 26 миллионов экземпляров молоди.
В проекте «Расти, осётр!», который реализовывался с 10 апреля по 15 июня 2023 года, приняли участие 134 человека и одна организация. Здесь каждый участник смог увидеть процесс выращивания осётров от икринки до малька и получить много новых знаний. Благодаря их участию 3 145 мальков осетрёнка и были выпущены в реку Иртыш 30 августа 2023 года.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова во время мероприятия отметила:
– На протяжение трёх лет мы целенаправленно занимаемся восстановлением популяции сибирского осетра, этой ценной краснокнижной породы рыб Обь-Иртышского бассейна. На старте проекта численность осетра не превышала 10 тысяч взрослых особей. По расчётам специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, чтобы в течение 10 лет восстановить популяцию осетра, необходимо в год выпускать не менее 10 миллионов мальков.
После чего Наталья Владимировна вручила благодарности наиболее активным участникам проекта «Расти, осётр!».
В рамках мероприятия также были организованы фотозоны, представление проекта «Хранитель сибирских рек», выставка дизайнерской одежды в стиле неодизайна, экспозиция проекта с традиционной лодкой-обласом, мастер-класс «Живопись» и «Бисерная брошь в виде осетра», мастер-класс «Краснокнижные виды животных» – раскрашивание предложенных картинок животных и птиц, музыкальный мастер-класс «Ты – музыка!» – игра на национальных музыкальных инструментах, который подготовили педагоги Детского этнокультурно-образовательного центра «Живой ручеек», а также спортивные игры коренных малочисленных народов Севера.
Сотрудники музея «Торум Маа» представили интерактивную экспозицию «Летнее стойбище аганских ханты в миниатюре». Поведали участникам акции о рыбном промысле коренных народов, о способах вылова рыбы, о приготовлении, заготовке, переработке рыбной продукции. А для юных «Эколят Югры» были представлены пазлы с изображением осетра, которые дети с удовольствием собирали.
И пусть слова главы региона Натальи Комаровой: «Мы шаг за шагом продвигаемся к решению главной задачи – вывести из перечня находящихся под угрозой исчезновения, из «Красной книги» сибирского осетра и передать его будущим поколениям. Будет очень вкусно!» воплотятся в жизнь!
Ирина Самсонова