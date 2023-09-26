Финно-угорская медиашкола
С 20 по 22 сентября в Центре молодёжных проектов, детского коворкинга Ханты-Мансийска работала «Финно-угорская медиашкола», которая проходила в рамках Всероссийской конференции финно-угорских писателей.
В роли наставников выступили журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Светлана Динисламова, Людмила Гурьева, Людмила Теткина и фотограф газеты «Новости Югры» Игорь Дементьев.
В первый день работы мы узнали о редакции, которая издаёт газеты на хантыйском и мансийском языках. Одна из главных целей редакции – это сохранение и популяризация родных языков. Корреспонденты познакомили с особенностями работы этножурналиста, на примерах сайта «Ханты Манси Мир» представили основные жанры журналистики.
Игорь Дементьев рассказал об особенностях фотографии, как они важны для иллюстрации журналистского текста.
Мы поучаствовали в деловой игре «Я – этножурналист», получили от наставников редакционные задания – написать новости о работе Всероссийской конференции финно-угорских писателей. Вот одна из наших первых новостей.
О работе конференции
21 сентября мы побывали на открытии конференции, во время которой состоялась торжественная церемония награждение финно-угорских писателей от Союза писателей России, а также учителей родных языков Ханты-Мансийского автономного округа.
Вместе с выступлениями ведущих удивительные навыки танца, пения и игры на национальных музыкальных инструментах продемонстрировали актёры театра обско-угорских народов «Солнце».
Во время конференции мы познакомились с Яной Жемойтелите – карельской писательницей. Из-под её пера вышли такие книги, как: «Танюша», «Солнце дышит холодом», «Мир в чугунке» и т.д. Автор рассказывала о профессии писателя. Мы заслушали её доклад «Мотивы финно-угорской мифологии в книгах Яны Жемойтелите».
Для нас, школьников Ханты-Мансийска, была организована познавательная программа по саморазвитию.
Нам представилась возможность узнать о творчестве финно-угорских писателей, литературоведов, учителей и этнографов. Мы узнали больше о мастерстве перевода, исследовании финно-угорской литературы, традициях и культуре этих народов. Нам рассказали о важности сохранения родных языков и культуры.
Мы общались с писателями и узнали об их опыте, истории создания произведений, а также о различных нюансах писательства и ещё о многих других интересных вещах.
Спасибо наставникам «Финно-угорской медиашколы»!
Редакция: газета «Северное сияние»
Главный редактор: Элиза Мари
Автор: Е. Гусева
Корреспонденты: Е. Логунова, Д. Андрамонова, А. Бойко, Е. Аксёнова, А. Яковлева