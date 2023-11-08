Институт профессионального образования коренных народов
Об открытии этого образовательного учреждения при Сургутском государственном университете (СурГУ) шёл разговор во время заседания в ВУЗе, которое состоялось 1 ноября. Заседание вёл председатель Попечительского совета, почётный профессор университета Александр Сидоров. Приветствуя участников заседания, он отметил: «Сегодня на данном этапе нам необходимо достичь общего понимания того, что будет представлять из себя новое образовательное учреждение. Пока рабочее название – Институт профессионального образования коренных народов Югры. Кто будет здесь учиться – коренные народы Югры или в том числе студенты из соседних регионов – Ямала, Якутии, Коми Республики, Пермского края, т.е. молодые люди с одинаковым образом жизни и ментальностью. По итогам заседания нам необходимо выработать техническое задание для Рабочей группы по созданию Института, поскольку 1 сентября 2024 года он должен открыться».
Доктор экономических наук, профессор ЮГУ Владимир Куриков написал «Концепцию подготовки кадров из представителей коренных малочисленных народов Севера в арктической и приарктической зоне Российской Федерации». Во время онлайн-подключения он кратко изложить суть Концепции: «Необходимо готовить конкурентоспособных специалистов из числа коренных малочисленных народов Севера в самых разных областях: в традиционной хозяйственной деятельности на основе рыночной экономики, специалистов по сохранению родных языков и культуры, специалистов инженерного, прикладного и технологического образования для традиционных видов хозяйственной деятельности, т.е. экологов, экономистов, менеджеров и т.д.».
Ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок рассказал, что на сегодня в ВУЗе на разных факультетах учиться 17 студентов – представителей коренных малочисленных народов Севера. Он заметил, что для создания нового Института на данном этапе необходимо выяснить, сколько выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера будет в конце этого учебного года, на кого они хотят выучиться, уже от этого будет понятно, каких специалистов необходимо готовить.
Председатель Совета старейших коренных малочисленных народов Севера Александр Константинов отметил важность создания при Институте годовых или полугодовых подготовительных курсов для поступления в ВУЗ.
Автор учебников по сургутскому диалекту хантыйского языка Аграфена Сопочина отметила: «В Сургутском государственном университете преподают два учёных-языковеда, специалисты по сургутскому диалекту хантыйского языка – это Анна Главан и Аксана Таджибова, т.е. здесь может вестись подготовка специалистов по родным языкам». Мы, журналисты национальной редакции, также отметили важность подготовки специалистов по родным языкам коренных народов Севера автономного округа, поскольку сегодня остро стоит кадровый вопрос в национальных СМИ региона.
Заместитель директора Департамента образования Сургутского района Елена Суровцева заметила, что необходимо готовить многопрофильных специалистов, например, учитель русского языка и литературы, хантыйского языка и литературы народов Севера – у выпускника будет больше возможности устроиться на работу.
Участники заседания отметили, что при создании Института будет учитываться опыт Института народов Севера Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге.
По итогам заседания начнётся разработка технического задания по созданию нового образовательного учреждения при Сургутском государственном университете для Рабочей группы.
Людмила Гурьева