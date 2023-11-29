Еремей Айпин: «Все рассмотренные на заседании Ассамблеи вопросы являются важными»

Директор департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Анатольевич Дренин в прямом эфире ответил на вопросы жителей Югры. Прямой эфир состоялся 28 ноября.

Сначала он рассказал об итогах 2023 года: