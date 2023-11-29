Еремей Айпин: «Все рассмотренные на заседании Ассамблеи вопросы являются важными»
Заместитель Председателя Думы Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин провел заседание Ассамблеи. Участие в работе приняли депутаты Думы Югры Татьяна Гоголева, Василий Жуков, Руслан Проводников, а также представители руководства ряда департаментов автономного округа.
Первый заместитель директора Департамента финансов Светлана Попкова рассказала об основных параметрах бюджета автономного округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, о запланированных объемах финансирования государственной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», ответила на вопросы парламентариев.
Депутаты обозначили вопросы о возможных механизмах повышения оплаты труда журналистов национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», о финансировании мероприятий по увековечению памяти заслуженного художника России Геннадия Райшева, о финансировании малокомплектных школ в Югре.
Татьяна Гоголева, в частности, отметила: «Правительством Югры принята «дорожная карта» по увековечению памяти Геннадия Райшева. При этом в проекте бюджета на 2024 год и плановый период средства на финансирование мероприятий по увековечению памяти художника не предусмотрели. Нужно вернуться к этому вопросу при ближайшей корректировке бюджета, учитывая, что следующий год будет юбилейным – 18 ноября 2024 года отмечается 90 лет со дня рождения Геннадия Степановича Райшева».
Еремей Айпин затронул вопрос о механизмах финансирования малокомплектных школ. «В Ассамблею поступают коллективные обращения из мест компактного проживания коренных народов. Недавно такое обращение пришло из Берёзовского района. Граждане предлагают пересмотреть в отношении малокомплектных школ общий для образовательных учреждений принцип подушевого финансирования», – рассказал председатель Ассамблеи.
Ассамблеей также рассмотрен доклад «О положении молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», включающий раздел «Поддержка молодежи из числа коренных малочисленных народов Север»а". С информацией выступил директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.
Еремей Айпин представил Якову Андреевичу и участникам заседания Олесю Евтееву – президента недавно созданной некоммерческой организации «Союз молодежи коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Пожелал ей успешной работы и пригласил молодежь коренных народов к сотрудничеству.
Также на заседании рассмотрена информация о реализации в 2022 году двух окружных законов. С информацией о реализации закона «О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» выступил директор Департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.
О реализации закона «О фольклоре коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» рассказала директор Департамента культуры автономного округа Маргарита Козлова.
По итогам обсуждения Ассамблея приняла решение рекомендовать коллегам на предстоящем заседании Думы принять представленные информации о реализации законов к сведению.
Поскольку Маргарита Сергеевна возглавила Департамент культуры Югры недавно, парламентарии подробно обсудили с новым руководителем ведомства представленную информацию. В том числе, обратили внимание Маргариты Сергеевны на сложную процедуру реализации издательских проектов, направленных на сохранение и популяризацию фольклорных материалов. Депутаты также предложили предусмотреть в программе «Культурное пространство» комплексные мероприятия, направленные на сохранение Медвежьих игрищ как центрального обряда коренных малочисленных народов Севера.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным советника заместителя Председателя –
председателя Ассамблеи представителей коренных
малочисленных народов Севера
Думы Югры