ХМАО-Югра: контроль над ситуацией и приоритеты развития

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Отчет губернатора Югры Натальи Комаровой о результатах деятельности окружного правительства в 2020 году демонстрирует: несмотря на распространение коронавирусной инфекции и введенные ограничения, автономный округ способен следовать выбранным ориентирам и обеспечивать стабильность развития.
Главным образом этого удается достигнуть путем реализации решений в области здравоохранения, социальной поддержки наименее защищенных слоев населения, субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций и социальных организаций, муниципалитетов.
О контроле властей над ситуацией в регионе свидетельствует состояние базовой для округа нефтяной отрасли. Несмотря на ограничительные меры, объемы добычи нефти сохранились на уровне 2019 года. При этом по сравнению с прошлым годом увеличилось производство нефтепродуктов.
В конце марта правительством Югры был утвержден перечень системообразующих предприятий, основную часть которых составили нефтегазовые компании. За субъектами был закреплен куратор – отраслевой орган исполнительной власти автономного округа. Это позволило осуществлять мониторинг для обнаружения негативных факторов, влияющих на устойчивое развитие организаций, а значит, и принимать адекватные меры реагирования.
Еще один показатель планового развития Югры – результаты реализации нацпроектов. Принятые правительством автономного округа меры по достижению национальных целей развития доказали свою эффективность, несмотря на сложность условий 2020 года. По некоторым направлениям это прослеживается наиболее отчетливо.
Отмечаются результаты в рамках нацпроекта «Демография». Фиксируется положительная динамика естественного прироста населения во всех муниципалитетах. По коэффициенту естественного прироста регион занимает 6-е место среди субъектов Федерации. ХМАО характеризуется и высокими показателями по коэффициенту рождаемости (10-е место в России). Этому способствуют сопутствующие факторы: доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет увеличилась с 74,7 до 98,3%; дополнительное профессиональное образование получили 2273 человека от 50 лет и старше.
Несмотря на коронавирус, Югра справляется с одной из самых трудных задач – расселением аварийного жилья. В соответствии с портфелем проектов «Жилье и городская среда» в 2020 году в Югре из 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья переселены более 5 тысяч человек.
Как и во многих регионах, в Югре пандемия стала катализатором реализации проекта «Цифровая экономика». 6 из 13 показателей «Цифровой экономики» в округе исполнены досрочно. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти и бюджетными учреждениями в цифровом виде в 2020 году должна составить 30%. В этом году к Интернету подключено 113 социально значимых объектов. Особый акцент пандемии – расширение возможностей телемедицины. С 2021 года врачи в Югре будут проводить более 20 тысяч телеконсультаций в год.
http://www.apecom.ru/leadership.php Дмитрий Орлов, руководитель АПЭК
АУ "Центр «Открытый регион"