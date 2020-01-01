85 лет Ольге Ефимовне Скакуновой

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Сегодня, 25 ноября, почётный гражданин города Нефтеюганска Ольга Ефимовна Скакунова отмечает свой 85-летний юбилей. Она выросла в традиционной хантыйской семье в деревне Войтехово Берёзовского района, поэтому знает и чтит все обычаи и традиции родного народа.
Ольга Ефимовна 37 лет проработала учителем начальных классов, была наставником для детей г. Нефтеюганска с самого начала его основания. И сегодня мы поздравляем эту замечательную женщину с днём рождения. Вам 85 и это – чудесный повод показать всем пример красоты, терпения, таланта, опыта и великих заслуг. Мы искренне желаем Вам оставаться таким же жизнерадостным и весёлым человеком. Достатка Вам, здоровья, мира, счастья и любви родных сердец, пусть Вас всегда оберегают Боги хантыйской земли!
С любовью и уважением, Ваши родные и близкие, проживающие в г. Москве, г. Ханты-Мансийске, г. Нефтеюганске и в Белоярском районе
Ас потты тыӆӑщ 25-мит хӑтӆӑн Нефтеюганск вошн вәӆты Почётный гражданин нєм тӑйты хӑнты ими Ольга Ефимовна Скакунова 85 оӆа йис. Ӆўв Сўмӑтвош район Войтӑӊ ёх кәртӑн вой-хўӆ веӆпӑсӆӑты хә хоттєӆ ёх хущи сєма питӑс па єнмӑс, щирн шуши мир йис вәӆупсы тәса вәӆӆэ. Ольга Ефимовна 37 оӆ мӑр няврємӑт вәнӆтуман рәпитӑс, Нефтеюганск вош тывум вўш эвӑӆт ай пушхиет пиӆа рәпитӑс, щирн вошӑӊ ёхн ма вәӆы па сӑмӑӊа тӑйӆы.
Тӑмхӑтӆ мўӊ вән вўща па мєт тёпӑӊ па хошум ясӊӑт тӑм имия лупты ӆӑӊхаӆўв. Нӑӊ 85 оӆа йисӑн, щи мӑр ар м, мосты вєр округ мир пӑта вєрсӑн. Нӑӊ пєӆэна вантман мира вәнӆтыйӆты мосӆ, хутыса рәт мўвев сӑмӑӊа тӑйты, хутыса мир пиӆа путӑртты, хутыса рәпитты па вәӆты мосӆ. Мўӊ ӆӑӊхаӆўв нӑӊена еӆӆы тӑӆаӊа, ма, уяӊа вәӆты. Ӆәӆн эвиӆӑнӑн, хиӆыӆӑнӑн иса пурайн мосман, ӆавӑӆман сӑмӑӊа ат тӑйӆыйн. Кӑӆтащ Аӊкийн ӆавӑӆман ат тӑйӆыйн!
Москва вошн, Ёмвошн, Нефтеюганск вошн па Нуви сӑӊхум районӑн вәӆты рәтӆӑн