85 лет Ольге Ефимовне Скакуновой

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85 лет Ольге Ефимовне Скакуновой

Сегодня, 25 ноября, почётный гражданин города Нефтеюганска Ольга Ефимовна Скакунова отмечает свой 85-летний юбилей. Она выросла в традиционной хантыйской семье в деревне Войтехово Берёзовского района, поэтому знает и чтит все обычаи и традиции родного народа.

Ольга Ефимовна 37 лет проработала учителем начальных классов, была наставником для детей г. Нефтеюганска с самого начала его основания. И сегодня мы поздравляем эту замечательную женщину с днём рождения. Вам 85 и это – чудесный повод показать всем пример красоты, терпения, таланта, опыта и великих заслуг. Мы искренне желаем Вам оставаться таким же жизнерадостным и весёлым человеком. Достатка Вам, здоровья, мира, счастья и любви родных сердец, пусть Вас всегда оберегают Боги хантыйской земли!

С любовью и уважением, Ваши родные и близкие, проживающие в г. Москве, г. Ханты-Мансийске, г. Нефтеюганске и в Белоярском районе

Ольга Ефимовна Скакунова 85 оӆа йис

Ас потты тыӆӑщ 25-мит хӑтӆӑн Нефтеюганск вошн вәӆты Почётный гражданин нєм тӑйты хӑнты ими Ольга Ефимовна Скакунова 85 оӆа йис. Ӆўв Сўмӑтвош район Войтӑӊ ёх кәртӑн вой-хўӆ веӆпӑсӆӑты хә хоттєӆ ёх хущи сєма питӑс па єнмӑс, щирн шуши мир йис вәӆупсы тәса вәӆӆэ. Ольга Ефи­мовна 37 оӆ мӑр няврємӑт вәнӆ­туман рәпитӑс, Нефтеюганск вош тывум вўш эвӑӆт ай пушхиет пиӆа рәпитӑс, щирн вошӑӊ ёхн ма вәӆы па сӑмӑӊа тӑйӆы.

Тӑмхӑтӆ мўӊ вән вўща па мєт тёпӑӊ па хошум ясӊӑт тӑм имия лупты ӆӑӊхаӆўв. Нӑӊ 85 оӆа йисӑн, щи мӑр ар м, мосты вєр округ мир пӑта вєрсӑн. Нӑӊ пєӆэна вантман мира вәнӆтыйӆты мосӆ, хутыса рәт мўвев сӑмӑӊа тӑйты, хутыса мир пиӆа путӑртты, хутыса рә­питты па вәӆты мосӆ. Мўӊ ӆӑӊ­хаӆўв нӑӊена еӆӆы тӑӆаӊа, ма, уяӊа вәӆты. Ӆәӆн эвиӆӑнӑн, хи­ӆыӆӑнӑн иса пурайн мосман, ӆавӑӆман сӑмӑӊа ат тӑйӆыйн. Кӑӆтащ Аӊкийн ӆавӑӆман ат тӑйӆыйн!

Москва вошн, Ёмвошн, Нефтеюганск вошн па Нуви сӑӊхум районӑн вәӆты рәтӆӑн 

Ср, 11/25/2020 - 18:30

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