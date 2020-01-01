Ежегодный отчет губернатора Югры

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Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова выступила с ежегодным отчетом о работе правительства за 2020 год, инвестиционным посланием, обращением к жителям региона, депутатам и представителям общественности.
Уважаемые земляки!
2020 год стал годом испытаний для мира. Ковид усилил значимость опоры на внутренний ресурс развития. Полагаться на свои силы, развивать самодостаточность – стало одним из основных трендов для стран и регионов.
Работа правительства Югры в 2020 году сосредоточена на мерах, влияющих на сохранение и создание рабочих мест, оказание поддержки наиболее уязвимым группам населения, сохранение жизни людей, что синхронизировано с приоритетами, вошедшими в декларацию саммита лидеров «Группы двадцати». Остановлюсь на отдельных из них, реализованных в текущем году.
Первое. Срочные и чрезвычайные меры реагирования на пандемию.
Для поддержки граждан и бизнеса в период пандемии в регионе реализуется комплекс мер стоимостью около 70 миллиардов рублей, из них около 9 миллиардов рублей направили на профилактику и борьбу с Ковидом нефтяные, нефтегазосервисные, все другие организации.
Дополнительная поддержка в связи с распространением коронавирусной инфекции предоставлена 480 тысячам югорчан из числа неработающих пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, беременных женщин.
В весенний разгар пандемии, в условиях дефицита средств индивидуальной защиты, 208 предприятий малого и среднего бизнеса Югры, отдельные граждане включились в их производство. В апреле эти предприятия выпускали до 48 тысяч масок в сутки.
Второе – мобилизация ресурсов для решения неотложных задач в сфере здравоохранения.
Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы в демографические показатели. На 11,5 процента увеличилась общая смертность населения. С января по август естественная убыль населения в России составила почти 346,9 тысячи человек. В автономном округе сохраняется положительный естественный прирост населения (+5,1), но в сравнении с прошедшим годом показатель снизился на 22,7 %. Регион занимает 10 место в стране по коэффициенту рождаемости.
На базе стационаров созданы 19 инфекционных госпиталей. В 2020 году введен в эксплуатацию инфекционный корпус центральной больницы в Нижневартовске, где развернуто 140 коек. Для оснащения больниц дополнительно поставлено почти 1,5 тысячи единиц оборудования. Проведено около 10 тысяч телемедицинских консультаций. Модернизированы все 14 ПЦР-лаборатории. Лаборатории в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске оснащены автоматическими роботизированными станциями пробоподготовки, всем необходимым оборудованием для ПЦР-диагностики. Это позволило увеличить количество исследований с 3 до 7 тысяч в сутки и проанализировать за последние 8 месяцев более миллиона ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.
Югорчане благодарны компаниям, добровольцам, предпринимателям за участие в обеспечении медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты, аппаратами ИВЛ. Мы ценим ваш вклад в борьбу с пандемией COVID-19.
Без сомнения, герои нашего времени – медицинские работники. «Красная зона» окружной клинической больницы Ханты-Мансийска – это закрытая территория.
29-летний житель Ханты-Мансийска поступил в «красную зону» ОКБ в тяжелом состоянии. С каждым днем становилось все хуже. У молодого человека легкие были поражены на 95%. 81 день врачи боролись за его жизнь, из них 56 дней он находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Здесь в Ханты-Мансийске у него – работа, родители, любимые жена и маленький ребенок. Благодаря усилиям команды медиков, югорчанин выздоровел, все самое лучшее у него – еще впереди. Спасибо вам, уважаемые медицинские работники, за спасенные жизни, за самоотверженность и служение людям.
Уважаемые земляки! Пандемия стала вызовом для нашей системы здравоохранения, управления. Многое сделано для того, чтобы обеспечить её надежную, бесперебойную работу. В целом наше здравоохранение справляется. В тоже время прошу извинить за то, что ни к каждому без задержки пришел врач, ответили телефоны «горячей» линии, регистратур, оказаны государственные и муниципальные услуги и другая помощь, которую вы ждали. Мы все нацелены на то, чтобы таких фактов не было.
Третий пункт восстановительной повестки – занятость и поддержание деловой активности.
Индекс закрытия региональной экономики в мае составил 3,2%, в октябре он снизился до 0,1%. Системообразующие предприятия не останавливали работу весь период пандемии.
Каждый третий субъект малого и среднего предпринимательства (21,5 тысяч единиц) получил прямую финансовую поддержку из бюджетов всех уровней.
Уровень безработицы в Югре ниже, чем в целом по стране, но при этом достиг максимальных показателей за последние годы.
Для создания рабочих мест в период рецессии были приняты дополнительные меры, стимулирующие самозанятость и создание условий для самообеспечения домохозяйств, временных рабочих мест.
С 88 до 220 тысяч рублей увеличена единовременная помощь гражданам при регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо фермерского хозяйства. Почти в 3 раза, до уровня прожиточного минимума, увеличена компенсация работодателям за создание временных рабочих мест. На сегодняшний день обучены 692 находящиеся в декрете и неработающие мамы, имеющие детей дошкольного возраста, 817 граждан предпенсионного возраста.
По состоянию на 1 ноября 2020 года зарегистрировано 12 575 плательщиков налога на профессиональный доход.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, увеличилась в 2020 году на 4 700 человек.
Статус «социальное предприятие» присвоен 204 субъектам малого и среднего предпринимательства автономного округа. Регион занимает 2 место в стране по числу социальных предприятий. Субъектами малого и среднего предпринимательства в бюджеты муниципальных образований автономного округа направлено более 4 млрд рублей налоговых отчислений.
В текущем году расширен перечень мер поддержки для промышленных предприятий региона. Так, фондом развития Югры поддержано 6 проектов с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей.
При поддержке автономного округа с участием муниципальных образований реализовано 8 новых проектов в сфере обрабатывающей промышленности, проведена модернизация 5 предприятий. Создано 460 новых рабочих мест.
В этом году автономный округ перешагнул нефтяной рубеж – добыта 12-миллиардная тонна нефти. В 2020 году в регионе введены в эксплуатацию 7 новых месторождений. Созданный центр индустриальной интеграции «Газпромнефть – технологические партнерства» проводит эксперименты по повышению эффективности технологии многостадийного гидроразрыва пласта. Тридцать стадий гидроразрыва в интервале баженовской свиты впервые достигнуто в России.
Крупнейший актив нефтяной компании «Роснефть» предприятие «РН – Юганскнефтегаз» повысило эффективность бурения почти на 50%, установив в этом году новый рекорд коммерческой скорости бурения. Горизонтальная скважина с забоем 4120 метров построена за 8 суток.
Компании увеличивают объемы эксплуатационного бурения и ввода новых добывающих скважин. Наиболее существенно эти показатели увеличило ПАО «Газпром нефть» на 32 % и 37 % соответственно.
Каждая 4 новая добывающая скважина введена в эксплуатацию ПАО «Сургутнефтегаз» – 818 за 10 месяцев текущего года. В этом году в создание производственной инфраструктуры «Сургутнефтегаз» инвестирует более 100 миллиардов рублей.
«Славнефть-Мегионнефтегаз» завершил проект по цифровизации системы управления и контроля в сфере энергоснабжения нефтепромыслов. На предприятии создан высокотехнологичный ситуационный центр.
Спасибо нашим партнерам, компаниям-недропользователям, которые при распределении квот ОПЕК+ между своими дочерними обществами учитывали стратегический характер нашего региона, его значение для топливно-энергетического комплекса всей страны. Мы ценим эти мудрые решения.
В 2020 году в Югре используются новые инструменты поддержки инновационных компаний:
- механизм поддержки высокотехнологичных инновационных проектов с применением венчурного финансирования, которым уже воспользовались 2 технологические компании региона (ООО «Перфобур Сервис» (Сургут) и ООО «Лекс Западная Сибирь» (Сургут);
- акселератор технологических стартапов «е2-е4», созданный Технопарком высоких технологий Югры. Его участник – компания «Биоскан» – со своим изобретением вошла в «100 лучших изобретений России» по версии Роспатента за первую половину 2020 года;
- доступ к сервисам Фонда Сколково и широкому перечню мер поддержки. Технопарком Югры получен статус регионального оператора Фонда «Сколково», что стало возможно в связи с тем, что технопарк вошел в группу «А» – «Высокий уровень эффективности функционирования технопарка» Национального рейтинга технопарков России. Отдельно отмечу, он находится в пятёрке лидеров по суб-индексу «Инвестиционная привлекательность технопарка».
В 2020 году объем инвестиций по оценке Депэкономики Югры составит 939 миллиардов 400 миллионов рублей. Доля инвестиций в валовом региональном продукте составит 23,4 % (в 2019 году 21,4%). По объему инвестиций на душу населения Югра занимает третье место среди регионов России.
В структуре инвестиций основную долю занимает добыча полезных ископаемых – 84,5 %. При этом увеличилась доля инвестиций в строительную отрасль, социальную сферу, сферу услуг.
Региону присвоен наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале («ААА(RU)»). Прогноз «Стабильный» подтвердило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство. В числе ключевых факторов рейтинговой оценки – высокие показатели региональной экономики, уровня ликвидности бюджета и низкая долговая нагрузка.
Четвертое. Инвестиции в инфраструктуру. Именно этот компонент антикризисной повестки экспертное мировое сообщество называет источником экономического роста и материального благополучия, имеющим решающее значение для восстановления экономики.
На развитие инфраструктуры в Югре работают 7 национальных проектов, реализуются национальные цели развития. Отмечу отдельные из них.
По национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».
Доля дорожной сети городских агломераций, соответствующей нормативным требованиям, выросла на 4,2% и составляет 75,6%. В 2020 году дорожники региона ввели в эксплуатацию 82 км региональных и местных дорог, отремонтировали более 211 км.
Среди новых участков – автомобильная дорога на участке Тынкуль – Куминский, в том числе мост через реку Кума, и подъездная автомобильная дорога к селу Ямки в Кондинском районе, улица Маяковского в Сургуте, улица Мира в Нижневартовске, другие ожидаемые жителями участки дорог. Завершается капитальный ремонт трех мостов на автомобильной дороге «Подъезд к городу Когалым», моста на участке автомобильной дороги «Нягань – Унъюган».
Заключено 10 контрактов жизненного цикла в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Как известно, они предусматривают обязательства инвесторов по капитальному ремонту и содержанию дорог.
При реализации новой модели пассажирских авиаперевозок открыты авиамаршруты из Ханты-Мансийска в Челябинск, из Советского и Урая – в Екатеринбург.
Для повышения качества водоснабжения реконструируются водоочистные сооружения в Пыть-Яхе и Лянторе. Лянторский объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года.
В июне 2020 года завершено строительство электросетевой инфраструктуры для присоединения села Большой Атлым Октябрьского района к централизованному электроснабжению.
Продолжается реализация 6 региональных проектов национального проекта «Экология». Благодарю руководство Сургутского района за грамотные решения по полной рекультивации полигона утилизации твердых коммунальных отходов в поселке Федоровский.
Заключены 6 новых концессионных соглашений по созданию: двух муниципальных полигонов ТКО в Нижневартовском и Октябрьском муниципальных районах, двух общеобразовательных школ в Сургуте. Два концессионных соглашения предполагают модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса в Нижневартовске и Кондинском районе. Всего в соответствии с концессионными соглашениями реализуется 38 проектов с общим объемом инвестиций 41,6 млрд рублей.
В продолжении темы государственно-частного партнерства отмечу успешный опыт Ханты-Мансийска, реализующего проект по созданию школы на 1725 мест в микрорайоне «Иртыш-2», который стал победителем Национальной премии «Росинфра» в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере детской инфраструктуры. Образование».
Cубсидии, социальные выплаты и компенсации на приобретение жилых помещений в собственность в соответствии с государственной программой автономного округа «Развитие жилищной сферы» предоставлены 4 559 семьям. Из аварийного жилья переселено 4,8 тысяч человек.
Отмечу команду Нижневартовского района. В муниципалитете за последние 5 лет объем непригодного для проживания и аварийного жилья сократился более чем в 2,5 раза.
В Радужном в этом году завершается строительство первого в городе наемного дома. 2 наемных дома введены в эксплуатацию в Ханты-Мансийске. Всего в регионе уже введены в эксплуатацию 532,5 тысячи квадратных метров жилья, что составило 176,2 % к уровню предыдущего года.
По итогам 2020 года 20 из 22 муниципальных образований справились с задачей ликвидации «балков». Команды Пыть-Яха и Нефтеюганска мобилизуют все усилия для того, чтобы справиться с этой задачей. Югорчане заработали право жить в современном жилье.
В 2020 году в муниципальных образованиях велась работа по благоустройству общественных пространств, дворовых территорий, возведению спортивных и детских площадок.
В 2020 году реализован проект-победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городе Белоярский «Набережная Сэй Пан».
Федеральная комиссия четвертого всероссийского конкурса признала лучшими в своих номинациях ещё 4 югорских проекта. Это инициативы по благоустройству территорий Нягани, Урая, Покачей, Когалыма. Проекты будут реализованы в 2021 году.
Все муниципальные образования Югры реализуют проекты с использованием инициативного бюджетирования, являющиеся прямым ответом на запрос жителей. Это более 200 проектов в почти четверти населенных пунктах автономного округа.
Скейт-парки открылись в Нефтеюганске, Нягани, Покачах, Пыть-Яхе. Места для молодежного, здорового «экстрима» выбрали горожане.
В этом году юные мегионцы покорили «Космос» – так называется новый игровой комплекс. В Нижневартовске при поддержке нефтяной компании «Роснефть» открылся новый сквер Героям Самотлора. В Лангепасе прошла общественная приемка нового общественного пространства – сквера Семьи.
В Урае совместно с компанией «ЛУКОЙЛ» реализован проект по созданию тематической игровой площадки «Нефтеград».
Инициативными гражданами и НКО Советского района привлечено порядка 15 миллионов рублей грантовой поддержки. Муниципалитет входит в тройку лидеров среди территорий региона по реализации проектов – обладателей президентских грантов.
В Пыть-Яхе создан топиарный парк, детская игровая площадка и сенсорный сад.
Общая сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования в Югре за 2020 год составила более 250 млн рублей, из которых более 60 млн рублей – привлеченные средства в виде финансовых средств и трудового участия граждан и юридических лиц.
Благодарю югорчан за инициативу, личное участие в том, чтобы сделать жизнь в городах и поселках лучше.
В соответствии с национальной целью «Возможности для самореализации и развития талантов» ведется работа по развитию образовательной инфраструктуры.
В 18 муниципальных образованиях автономного округа обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В течение этого года дети получат 9 детских садов, 4 из них уже введены в эксплуатацию: в поселках Нижнесортымский, Солнечный, Междуренческий, в городе Югорске. Введены новые школы в Белоярском и Нижневартовске, завершается строительство школы в Нижневартовске, Сургуте, комплексного объекта «Школа-детский сад» в поселке Юганская Обь.
В 2020 году дополнительным образованием охвачены 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. В Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Радужном, Сургуте и Югорске работают детские кванториумы.
Югорский государственный университет продолжает внедрять практику образовательного центра «Сириус» по направлению «Наука». До конца 2020 года образовательными сменами будет охвачено 600 детей автономного округа.
В 9 колледжах открыто 25 мастерских, работающих по стандартам Ворлдскиллс. До конца года в 8 организациях среднего профессионального образования будет создано еще 9 современных мастерских.
Отмечу, что в сентябре 2020 года 29 обучающихся автономного округа приняли участие в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Югорчане завоевали 1 золото, 1 серебро, 1 бронзу и 9 медалей за профессионализм.
Для создания современного образовательного контура, инфраструктуры для освоения навыков в этом году созданы:
- почти 4 500 новых мест дополнительного образования детей в Урае, Нягани, Радужном, Лангепасе, в Советском, Березовском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах;
- мобильный технопарк в Нефтеюганском районе с охватом не менее 6 тысяч детей ежегодно;
- 40 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые смогут ежегодно посещать не менее 8 000 детей:
- центр цифрового образования «IT-куб» (город Сургут) с охватом не менее 400 детей ежегодно.
В соответствии с национальной целью «Цифровая трансформация» расширяются возможности цифровой инфраструктуры. 99 % домохозяйств региона обеспечены возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет». Отмечаю работу Березовского района. К высокоскоростному интернету подключены социальные объекты, образовательные, культурные, спортивные организации, труднодоступные населенные пункты. Для жителей созданы возможности использования современных информационных ресурсов.
В 2020 году проект «IT-стойбище» реализован на 17 стойбищах. Возможностью доступа к сети Интернет обеспечены еще 750 человек.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг зарегистрированы 99 % югорчан. Доступны 165 электронных услуг. До конца текущего года планируется перевести в электронный вид еще 8 услуг. В течение этого года через Единый портал государственных и муниципальных услуг подано свыше 6 миллионов заявлений.
Для удобства граждан работает мобильное приложение «Госуслуги Югры», нейросеть «Vika», система «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В том, что сделано - вклад каждого из вас, уважаемые земляки!
Как подчеркнул президент России Владимир Путин на саммите «Группы двадцати», человечество переживает системный экономический кризис, которого современный мир не знал со времён Великой депрессии, и его «главным риском остаётся массовая долгосрочная, так называемая застойная безработица».
Отвечая на этот вызов, нам простоит сосредоточить все ресурсы – стимулировать рост самозанятости, инновационных отраслей, создавать новые рабочие места, в том числе «забирая» их с других рынков, формируемых нашим региональным спросом, экономикой Югры.
Инвестиционная политика региона на 2021 год сконцентрирована на следующих направлениях.
Первое. Ускорение разработки прорывных технологий добычи углеводородов.
По оценкам экспертов, самый большой шок 2020 года переживает энергетический рынок: рекордное падение спроса, апрельские отрицательные цены на нефть, исторический минимум количества нефтегазовых установок в мире, зафиксированный в октябре. По данным американской компании Baker Hughes, всего на планете в прошлом месяце работало 1016 буровых установок – минимум за всю историю таких расчетов начиная с 1975 года.
На прошлой неделе на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ участники встречи не исключили, что ранее запланированное повышение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с января 2021 года будет отложено на 3-6 месяцев. Восстановлению спроса мешают распространение коронавируса и связанные с пандемией ограничения. Бюджет, наша нефтегазовая отрасль должны быть готовы к работе в неблагоприятных условиях.
Мы знаем, что мобилизационный режим в нефтяной отрасли – не вечный. Коронавирус будет побежден, ограничения сняты, спрос восстановлен. Важно понимать, какой будет отрасль на выходе из этого кризиса, как 2020 год перекроил глобальную картину развития всей мировой энергетики.
Соглашусь с оценкой главного исполнительного директора компании «Роснефть» Игоря Сечина, данной им на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне. Он отметил, что долгосрочные перспективы спроса на энергию будут определяться развитием технологий и темпами энергетического перехода, а также обостряющимися противоречиями между экономическим ростом и целями по сокращению парниковых выбросов. Ближайшие десятилетия с большой вероятностью будут временем симбиоза традиционной и возобновляемой энергетики.
Таким образом, готовясь восстановить объемы добычи углеводородного сырья, в том числе за счет технологических заделов, наработанных на полигоне «Бажен», необходимо учитывать «зеленый» разворот в энергетике. Спрос на чистую энергию, удовлетворяющую критериям климатической нейтральности, для производства которой у нас в Югре есть огромный потенциал, включая переработку ПНГ.
В конце октября правительство России утвердило план мероприятий по развитию водородной энергетики на период до 2024 года, предполагающий вхождение нашей страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту.
Поручаю профильным департаментам проработать данные вопросы как с научной, так и с прикладной точек зрения, предложить площадку для отработки технологий получения водорода из попутного нефтяного газа в сотрудничестве с другими регионами и организациями.
Второе. В обрабатывающей промышленности – создание объектов промышленной инфраструктуры, обеспечивающих субъекты предпринимательства доступными площадками для размещения производственных мощностей.
Согласно стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации, индекс производства обрабатывающей промышленности должен составить 116 % к 2024 году, к 2035 году – 192 %.
В связи с этим главный тренд развития отрасли на ближайшие годы – это создание высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов, производственных площадок.
В следующем году мы планируем включить в Реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации площадки индустриальных парков в Кондинском районе и Нефтеюганске.
Третье. В агропромышленном комплексе – модернизация и создание новых производственных мощностей.
В мире растет объем инноваций в стартапы, специализирующиеся на новых агротехнологиях. Робототехника, искусственный интеллект – это не фантастика, а как показывает статистика за 2019 и 2020 годы, и на нашей территории – современная реальность агропроизводства.
Большой потенциал в развитии сельского хозяйства у Ханты-Мансийского района.
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства будет направлена на развитие малых форм хозяйствования, реализацию значимых инвестиционных проектов, на внедрение передовых агротехнологий.
Четвертое. Формирование экосистемы развития креативных индустрий и научной технологической инициативы.
Совместно с федеральными экспертами мы сформировали нормативную базу - закон и паспорт регионального проекта по развитию креативных индустрий. В начале следующего года начнет свою деятельность специализированная организация в сфере развития и поддержки креативных индустрий. До 30 апреля 2021 года запустим систему специальных налоговых режимов для отрасли.
Еще один инструмент развития экономики знаний – реализация Национальной технологической инициативы. Направления НТИ частично уже учтены в региональных конкурсах на поддержку научной и научно-технологической деятельности. В 2021 году на грантовую поддержку научных исследований будет направлено более 156 миллионов рублей. Работа наших вузов, научных консорциумов должна быть встроена в экосистему развития НТИ в регионе. Поручаю заместителям губернатора Николаю Милькису, Алексею Забозлаеву, Владиславу Нигматулину до конца января внести в правительство региональный стандарт НТИ и «дорожную карту» по его реализации, обеспечить деятельность проектного офиса НТИ в Югре.
До 30 марта 2021 года совместно с Российской венчурной компанией должен быть разработан механизм поддержки и реализации научной технологической инициативы. К концу апреля следующего года необходимо завершить работу по созданию региональной сети центров молодежного инновационного творчества в городах Нижневартовске, Нягани, Сургуте, Ханты-Мансийске.
Пятое. Внедрение экосистемы «Инвестиционный бюджет».
С 2021 года экосистема «Инвестиционный бюджет», с использованием в том числе искусственного интеллекта будет ранжировать инвестиционные проекты, реализуемые с государственной поддержкой, по системе критериев. Для создания такой системы предстоит перейти на новый стандарт – по сути, это Открытые данные 2.0, к формированию базы которых должны подключиться все региональные и муниципальные органы власти. Ежегодно будут протестированы не менее 100 инвестиционных проектов, претендующих на бюджетное софинансирование.
Шестое. Развитие транспортной системы региона.
Главный инфраструктурный проект ближайших лет – второй мост через Обь в районе Сургута. Проект поддержал президент России Владимир Путин. Необходимо связать наш регион и перспективные приарктические районы, Северный морской путь. Построить почти 44 километра подъездных путей и сам мост, выполнить проект качественно и в срок. А желательно, как заметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, - раньше.
Не менее важным для развития Югры и наших соседей является формирование единой автотранспортной системы Урало-Сибирского региона. На это направлены планы по строительству автомобильных дорог на участках «Урай – Советский» и «Куминский – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры со Свердловской областью». Отмечу. Наши планы по строительству данных участков дорог синхронизированы с планами Свердловской области по дорожному строительству.
Экономические вызовы требуют наращивать масштабы и темпы нашего дорожно-мостового строительства. В этом нас поддерживает правительство Российской Федерации. Заверил о готовности участвовать в продвижении таких проектов и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. На своей первой пресс-конференции он высказался за расширение трассы, соединяющей Югру с Тюменской областью, до 4-х полос, выразил намерение придать импульс этой работе.
Такой же проектный, последовательный подход необходимо применить в модернизации транспортных систем наших поселений. Первопроходцем готов стать Нижневартовск, который совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ работает над проектом развития общественного транспорта. Важно, чтобы эта работа проходила с участием жителей, общественности, опиралась на использование самых современных транспортных технологий.
Уважаемые земляки! 2021 год – время ответов на вызовы. От качества этих ответов зависит темп восстановления экономики, создание условий для устойчивого развития Югры. Обращаюсь к вам с предложениями по выполнению задач Общенационального плана действий, которые дополнят уже представленные в инвестиционном послании возможности.
О поддержке малого и среднего предпринимательства, развитии самозанятости.
В современных условиях цифровизации экономики будет обеспечена потребность перевода всех мер поддержи малого и среднего предпринимательства в электронный формат. Работа институтов развития будет увязана с новыми национальными целями. Необходимо расширить перечень онлайн-сервисов, которые экспортёры смогут получить в «одном окне». Все они должны быть доступны для предпринимателей в их личных кабинетах. Создание единой витрины мер поддержки субъектов МСП должно быть синхронизировано с работой тестируемых сейчас федеральных платформ.
Пандемия и продиктованное ей дистанцирование за этот год изменили рынок труда во всех странах мира, открыли новые возможности, особенно востребованные в таких регионах, как наш. Имею в виду формат удаленной работы, который получил повсеместное распространение, но и получит законодательное регулирование на национальном уровне.
Необходимо использовать этот тренд. У нас много труднодоступных поселений, территорий с объективно ограниченным рынком труда. Так было и до пандемии. В то же время хорошо развиты каналы связи, цифровая грамотность населения. Важно задействовать все наши сильные стороны для обеспечения граждан достойным заработком. Поручаю департаменту труда и занятости населения провести анализ имеющихся в стране вакансий с типом занятости «удаленная», соотнести их с компетенциями югорчан, ищущих работу. Необходимо помочь им занять лучшие позиции с оптимальными карьерными перспективами и наибольшим заработком. Если необходимо, организовать краткосрочное переобучение, использовать канал «удаленной» занятости повсеместно и постоянно.
О развитии туризма.
Для поддержки пострадавшей в пандемию отрасли в 2021 году планируется выделение субсидий на возмещение до 80% затрат на строительство и развитие объектов туристской индустрии, возмещение туроператорам до 80% затрат на участие в туристических выставках, ярмарках, конференциях.
Департаменту промышленности автономного округа поручаю до 1 февраля 2021 года разработать региональный проект в сфере внутреннего и въездного туризма. Особое внимание в нем необходимо уделить развитию туристской инфраструктуры. Главными звеньями «дорожной карты» проекта должны стать крупные проекты.
В качестве примера. При поддержке Ростуризма в 2021 году будет создан первый глэмпинг-отель по проекту югорского клуба экспедиций «Дикий Север – Югра». Он будет возведен у подножия горы Народная.
Югра обладает уникальными туристско-рекреационными ресурсами, которые способны стать дополнительными возможностями занятости, в том числе для коренных народов Севера. Необходимо закрепить за автономным округом статус «Центра развития этнографического туризма Российской Федерации». Мы накопили значительный научный опыт в данном направлении, в основе которого – гармоничный симбиоз сохранения истории, культуры, ее популяризации и вовлечения в туристскую деятельность.
В отношении градостроительной политики.
Со следующего года должен начать внедряться «Югорский стандарт» комплексного развития территорий населенных пунктов автономного округа.
Внедрение стандарта позволит развить нормативную правовую базу в сфере градостроительной деятельности региона до уровня, который отвечает современным требованиям территориального развития. Аналогичные стандарты должны появиться для жилья социального использования и жилья для инвалидов. Бизнес должен видеть долгосрочные, фиксированные правила развития рынка.
Поручаю департаменту строительства автономного округа в первом квартале 2021 года внести необходимые изменения в региональные нормы градостроительного планирования.
Одна из наших приоритетных задач – улучшение жилищных условий югорчан.
Жители автономного округа принимают активное участие в программах ипотечного кредитования. Считаю правильным, справедливым поддержать семьи с детьми новой выплатой на погашение ипотечных кредитов.
Правительство региона введет с 1 января 2021 года:
- механизм по предоставлению таких выплат в размере 600 000 рублей семьям, в которых второй ребенок родился в автономном округе период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года;
- расширит круг участников мероприятия по получению социальных выплат взамен земельных участков из числа граждан, имеющих трех и более детей, за счет изменения даты ограничения, переноса её с 2 апреля 2016 года на 31 декабря 2016 года, установив для удобства, простоты отношений фиксированный размер выплаты вне зависимости от состава семьи участника мероприятия и срока проживания в автономном округе не меньше среднего уровня выплат, действующих в настоящее время.
В социальной сфере.
В Югре уже реализуется система взаимоотношения получателя бюджетных средств и социальной службы на основе социального контракта. Основная цель такой работы – трудоустроить человека, помочь ему организовать предпринимательскую деятельность либо стать профессионально самозанятым гражданином.
В этой связи поручаю департаменту труда и занятости населения включиться в процесс оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, инициативно, настойчиво предлагая услуги по поиску работы с возможностью обучения по тем направлениям, по которым предполагается дальнейшее трудоустройство, включая индивидуальное предпринимательство, развивая механизмы «социального казначейства». До конца года правительство Российской Федерации планирует запустить соответствующий пилотный проект на базе цифровой платформы, которая позволит выявлять тех, кто нуждается в помощи, и я полагаю, что такие подходы должны быть реализованы и у нас в регионе.
О развитии системы здравоохранения.
Распространение коронавирусной инфекции сформировало дополнительные требования к устойчивости регионального здравоохранения, выявлены его сильные и слабые стороны. Пандемия научила нас тому, что какими бы технологиями мы не располагали, самой уязвимой и одновременно самой сильной частью системы является человек.
По завершению эпидемии значение генетических технологий, их роль в лечение онкологии, наследственных заболеваний, улучшении демографии, а также экономическая оценка, будут только возрастать. До пандемии мы приступили к созданию центра высоких биомедицинских технологий в Сургуте, который выполнит роль акселератора генных технологий в Югре.
Важно. Центр должен работать по стандартам мирового рынка. Для этого должна быть создана среда по выращиванию биотех-стартапов, привлечению венчурных инвестиций, талантливой молодежи. Необходимо этот проект увязать с федеральной инициативой по созданию центров обработки данных в приарктических регионах страны.
Для увеличения доступности медицинской помощи, а также повышения качества ее оказания в 2021 году откроются 3 новых медицинских учреждения: участковая больница на 50 коек, 135 посещений в смену в Горноправдинске, долгожданная центральная больница на 1100 коек в Нижневартовске и клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену в Сургуте. В 2021 году начнется строительство больницы на 126 коек в Урае.
По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2021 году в Ханты-Мансийской окружной клинической больнице будет установлен новейший ангиографический комплекс, в медицинских организациях заработают 7 ультразвуковых диагностических комплексов экспертного класса.
Будет проводиться переоснащение и дооснащение оборудованием медицинских организаций, размещенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, кроме того, будет поставлено 20 автомобилей для доставки медработников до места жительства пациентов для перевозки биологических жидкостей и доставки лекарственных препаратов в отдаленные районы.
Об образовании в контексте ранней профориентации.
Синтез сквозных образовательных программ с практической подготовкой школьников и студентов, в том числе на площадках предприятий реального сектора экономики, должен быть таким, чтобы молодежь осознанно подходила к выбору будущей профессии. Мы внедряем именно такой подход в систему образования.
Поддержку в этом оказывают и нефтяные компании региона. Так, в Когалыме будут готовить инженерные кадры для нефтегазовой отрасли России. В городе при поддержке нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в 2023 году откроется образовательный центр – филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Одним из фокусов Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра выступает развитие индивидуальных траекторий в образовании. На базе югорских вузов совместно с партнёрами по НОЦ уже разработано более 15 образовательных программ.
Эксперты Всемирного банка в докладе о мировом развитии отмечают, что совершенствование навыков, развитие талантов, улучшение состояния здоровья, расширение знаний – то есть улучшение качества человеческого капитала – может увеличить производительность человека, сделать его более гибким и готовым к вызовам и инновациям.
Как следует из доклада Всемирного банка, индекс человеческого капитала в нашей стране равен 68% при среднемировом показателе 56%. Залогом стабильного повышения качества жизни человека является внедрение современных социальных стандартов жизни, разработанных на основе общественно-частного и государственно-частного партнерства.
Используя новый инструмент – «проекты социального воздействия» – мы сможем качественно изменить подход к повышению уровня и конкурентоспособности образования. В 2021 году автономный округ совместно с Внешэкономбанком запустит проект социального воздействия по повышению образовательных результатов учащихся, росту качества школьного образования как основы для развития способностей каждого ребенка. К участию в апробации этого проекта необходимо активно подключать экспертное, родительское сообщество, оценить возможность тиражирования таких практик для решения других социальных задач.
В отношении устойчивого развития.
В 2020 году аналитическим центром при правительстве Российской Федерации подготовлен первый добровольный национальный обзор хода осуществления повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Поручаю департаменту экономического развития, начиная с итогов будущего года обеспечить подготовку аналогичного регионального обзора. Этот отчет должен быть инструментом диагностики и планирования, вовлечения гражданского общества, бизнеса, научных кругов в строительство будущего Югры, России, планеты.
Важно перекинуть интеллектуальные мосты между таким обзором и актуализацией стратегии развития Югры, экосистемой «Инвестиционного бюджета» и завязанных на нем алгоритмах искусственного интеллекта, сигналами, которые будут аккумулироваться в созданном центре управления регионом. Собрав мнения югорчан и сверив их с направлением, в котором движется все человечество, мы должны получить конкретный план действий, реализация которого позволит создать лучшее настоящее и будущее.
О развитии инфрастуктуры, создании новых возможностей для жителей муниципальных образований.
В дополнение к уже названным выше отмечу объекты, запрос на создание которых Вы, уважаемые земляки, сформулировали в ходе наших встреч.
В следующем году ПАО «Газпром» начнет строительство магистрального газопровода высокого давления до города Нефтеюганска.
В Лангепасе завершится реконструкция здания школы № 4 и гимназии № 6. Две новые школы введут в эксплуатацию в Сургутском районе, две в Ханты-Мансийске, где также завершится строительство нового корпуса школы №8, одна в Сургуте. В Березовском районе начнут работу два образовательно-культурных комплекса.
Добавлю, что в Сургуте введут в эксплуатацию два билдинг-сада. Детский сад-ясли откроют в Нижневартовске, завершится строительство детского сада в деревне Сайгатина Сургутского района, в поселке Сингапай Нефтеюганского района.
В Нягани – долгожданного железнодорожного вокзала. В Пыть-Яхе будет проведен капитальный ремонт трех автомобильных дорог, в Советском районе – реконструкция автомобильной дороги «Советский – Ловинское месторождение» IV пусковой комплекс».
В Урае будут проведены работы по благоустройству набережной реки Конда имени Александра Петрова. В Радужном начнется III этап реконструкции площади Дружбы народов, в Мегионе – обустройство парка отдыха «Мега».
В Покачах и поселке Междуреченский Кондинского района завершится строительство новых спортивных комплексов. В поселке Излучинск Нижневартовского района завершится проектирование легкоатлетического манежа. В Когалыме будет открыт Теннисный центр.
В поселке Приобье Октябрьского района будет реконструирован водозабор. В селе Казым Белоярского района начнется строительство канализационных очистных сооружений, в Югорске – сетей водоснабжения в микрорайоне 16А.
Прошу глав муниципальных образований, профильные департаменты обеспечить соблюдение установленных сроков работ и дать возможность жителям участвовать в приемке этих ожидаемых объектов.
В целях развития гражданского общества.
Поддерживаю инициативу общественных организаций, партнеров, бизнес-сообщества о создании в 2021 году Югорского эндаумент-фонда, который станет дополнительным механизмом привлечения долгосрочных частных социальных инвестиций. Этот фонд позволит:
- повысить устойчивость некоммерческого сектора за счет долгосрочного источника его финансирования из внебюджетных средств. Сейчас запрос на финансирование социальных проектов в 3 раза превышает грантовый фонд;
- эффективно отражать вклад крупного бизнеса в развитие человеческого потенциала.
Многие известные и состоявшиеся люди начинали свой путь в Югре и даже если сейчас они трудятся, созидают, творят за ее пределами, их сердца по-прежнему с нами. Многие из них желают участвовать в жизни региона, помогать добрым начинаниям и инициативам своих земляков. Эндаумент-фонд должен дать им такую возможность, объединить «выпускников» Югры. Сила югорчан в единстве.
В продолжение темы развития гражданского общества. 2021 год – год выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, депутатов 15 представительных органов муниципальных образований. Реализация избирательного права югорчан должна пройти в максимально безопасных условиях, без нарушений, с соблюдением принципов открытости. Отмечу в этом отношении успешный опыт общественной палаты Югры по организации общественного наблюдения. В партнерстве с уполномоченным по правам человека необходимо оказать полное содействие в правовой подготовке, обучении будущих общественных наблюдателей.
Уважаемые депутаты окружной думы! Благодарю вас за совместную содержательную работу в 2020 году. Вместе мы создали большое количество правил, регулирующих все сферы экономической, общественной жизни региона.
В этом году внесены важные изменения в региональные законы, регулирующие вопросы охраны здоровья граждан, дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей. Законодательно освобождены от уплаты транспортного налога многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. До 2024 года продлено действие налоговой ставки в размере 1 процента для региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, которые признаны социальными предприятиями.
Эти и многие другие решения стали основой для роста экономики, способствовали закреплению автономного округа в числе регионов-лидеров по социально-экономическому развитию и качеству жизни в России, внесли вклад в минимизацию негативных последствий COVID-19.
Призываю Вас активнее взаимодействовать с избирателями, слышать каждого, ориентироваться на исполнение наказов избирателей. Командный успех предопределяет безошибочное планирование, проектирование. Важно на уровне создания законодательной базы это обеспечить.
2020 год в России – Год памяти и славы. Мы поздравляем наших героев – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда с 75-годовщиной Великой Победы над фашизмом. В этот год и последующие мы должны проявить заботу, оказать поддержку каждому из наших земляков. Мы будем делать это всегда.
Дорогие ветераны. Спасибо Вам за возможность жить в свободном мире, за ваши мудрые советы, за вклад в становление и развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Уважаемые югорчане!
Организация Объединенных наций объявила 2021 год международным годом творческой экономики для устойчивого развития. Предлагаю объявить 2021 год – Годом знаний в Югре.
Дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию в период после пандемии, применив интеллект на благо Югры – от детского сада до «умных» городов и поселков, инновационных промышленных предприятий, научных центров, экономики знаний.
Учителя, ученые, предприниматели, создающие новый продукт, врачи, повышающие свою квалификацию ради спасения жизней, – это будет год для каждого, кто учится и делает мир вокруг лучше благодаря новым знаниям и навыкам.
Дорогие земляки!
Югра – «делами великая». Поступки, яркие открытия совершают талантливые, преданные делу, Родине, отчему дому люди. Наш земляк, заслуженный художник России Геннадий Степанович Райшев отмечал: «Очень важно иметь свое место, с которого можно обозревать землю и иметь связь с космосом. Для меня это Югра. Это многоликий, многоцветный мир по имени Моя Земля и Мой Край».
Другой наш земляк – космонавт Сергей Рыжиков – сейчас работает командиром международной космической станции. Сергей недавно отправил послание югорчанам с орбиты, в котором сказал следующее: «Многие, приехавшие в Югру, казалось, на время, «прикипели» душой к неповторимой атмосфере нашего округа, друг к другу».
Каждому из нас в отдельности важно чувствовать нашу связь друг с другом, сопричастность к Югорской семье. Нам, югорчанам, повезло найти, довериться и «прикипеть» друг к другу.
Уверена, наши сплочённость, труд, настрой на общий успех позволят преодолеть испытания, реализовать обязательства юбилейного 90-го югорского года.
Благодарю за внимание. Берегите, пожалуйста, себя, родных и окружающих.