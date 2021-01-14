Югорские журналисты представили Наталье Комаровой пул идей по развитию медиакластера креативных индустрий

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Онлайн-встречу с представителями югорского медиа-сообщества провела 13 января, в День российской печати, губернатор автономного округа Наталья Комарова.
В ходе общения участники рассказали главе региона о ряде социально значимых проектов медиа, реализованных в медиа-сфере региона, в том числе направленных на создание концепции развития медиакластера креативных индустрий региона.
На данный момент в этом направлении реализуется соответствующий краудсорсинговый проект, нацеленный на разработку концепции. «Завершается его первый этап, по итогам которого будет сформирован пул идей. Лучшие предложения, прошедшие отбор, станут основой концепции медиакластера. Часть из них, в зависимости от уровня практичности, войдет в план действий по реализации документа, начиная с 2021 года. Ваше мнение станет приоритетным для правительства автономного округа», – обратилась к журналистам Наталья Комарова.
Отметим, что медиакластер креативных индустрий формируется в Югре как экосистема для развития инфраструктуры и вовлечения редакций средств массовой информации, югорчан, независимых авторов, авторских коллективов, представителей блогосферы в производство медиаконтента, востребованного жителями и способствующего реализации потенциала региона.
Так, в ходе онлайн-встречи ответственный секретарь союза журналистов Югры Елена Потехина представила проект, целью которого является создание книги в память об известном югорском журналисте, писателе, общественном деятеле Светлане Поливановой. По итогам окружного конкурса «Журналист года Югры-2020» ей посмертно было присвоено звание «Легенда журналистики». «Остался богатейший материал, включающий ее воспоминания, стихотворения, журналистские статьи. Мы – друзья, близкие, родственники – хотим увековечить память Светланы Поливановой в этой книге», – рассказала Елена Потехина.
«Мама всю жизнь была патриотом Югры. Несмотря на то, что последние годы она проживала не в регионе, сердцем она всегда была с югорчанами, до последних дней стремилась в Ханты-Мансийск, старалась помочь землякам в решении различных вопросов и проблем. Наверное, поэтому в том числе, когда она ушла, очень многие захотели поделиться воспоминаниями. Мы решили выпустить книгу в память о маме. Она останется для всех нас активной, открытой, доброй, светлой», – сказала дочь Светланы Поливановой Кристина Казанцева.
Представитель «Шарф медиа» Владимир Ханжин презентовал участникам мероприятия социальный проект «Побудь дома» и конкурс противовирусных мемов «Меманты Югры».
Он подчеркнул, что эти проекты совместно разработаны участниками креативного кластера региона. В частности, проект «Побудь дома» направлен на повышение коллективной ответственности югорчан в период распространения новой коронавирусной инфекции. «Проект говорит людям о том, что пока ты дома – ты хозяин. А когда тебя нет, может случиться очень многое, в том числе негативное», – сообщил Владимир Ханжин.
По его словам, конкурс «Меманты Югры» отражает бережное отношение людей к себе, своему здоровью, окружающим с использованием набора мемов с частичкой юмора, самоиронии. В настоящее время для участия в состязании уже заявились свыше 100 человек, в том числе из других субъектов России. Творческие работы будет оценивать конкурсное жюри, и одним из главных критериев станет мотивация к сохранению здоровья.
Еще один проект, представленный в ходе онлайн-встречи, – выставка фоторабот «Красная зона». На экспозиции будут представлены работы фотографов, побывавших в инфекционном блоке окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, предназначенном для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Авторы в своих работах покажут настоящие подвиги врачей, всеми силами старающихся сберечь здоровье и жизни пациентов.
Автор проекта Артем Здоров рассказал, что такая выставка позволит каждому взглянуть на мир, самоотверженную работу медицинских работников другими глазами, акцентировать внимание на вопросах сбережения своего здоровья и здоровья близких. Ожидается, что в ближайшее время выставка будет развернута в государственном художественном музее.
При этом Наталья Комарова предложила оцифровать работы фотографов и разместить их в интернете для всеобщего доступа.
Блогер, шоумен, руководитель агентства коммуникации «Крем сода» Степан Егоров презентовал итоги фестиваля, посвященного 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа, «Вышка». Конкурсные работы - серии новых сериалов, скетчей, пранков, шоу, анимации и синопсисов молодых авторов.
По его словам, мероприятие вызвало серьезный общественный резонанс – для участия в нем было направлено 210 заявок. В финал вышли 20 человек по 5 номинациям.
«Этот фестиваль стал новым веянием – подобного я не встречал нигде. Благодаря «Вышке», молодежь проявила очень высокую активность», – подчеркнул Степан Егоров.
Видеозапись встречи доступна в официальных аккаунтах губернатора в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры