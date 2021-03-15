Приглашаем принять участие в конкурсе «Самая читающая семья…»

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БУ ХМАО-Югры "Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» объявляет о старте конкурса «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных народов Севера», который проводится в рамках мероприятий по пропаганде чтения литературы на родных языках, развития семейного чтения и литературного творчества.
Целью Конкурса является поддержка и стимулирование семейного чтения среди семей из числа коренных малочисленных народов Севера.
К участию приглашаются семейные команды из числа коренных малочисленных народов Севера: дети и взрослые (папы, мамы, бабушки, дедушки, опекуны).
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Эссе на тему «Почему в нашем доме читают книги обско-угорских писателей?» (на русском или родном языках);
- Аудиоролик на тему «Моя семья читает любимое произведение» (на русском или родном языках) (не более 5 минут);
- Рекламный видеоролик «Наше любимое произведение обско-угорской литературы» (на русском или родном языках) (не более 5 минут).
Конкурсные материалы направляются в срок до 16 апреля 2021 года по электронному адресу konkurs_ouipiir@mail.ru или по почте в адрес ОУИПИиР: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 14 А.
Подробности об участии в конкурсе в "Положении" по ссылке: https://ouipiir.ru/konkr2021.
Приглашаем всех желающих принять участие.
БУ ХМАО-Югры "Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»
Ты тл с-угорский институтт рӯпитан хтпат ханты, мньщи ос рн щмьят лаль касуӈкве ввияныл. Млты тлт тн касыл врыгласыт, рущ лтӈыл тав «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных народов Севера» намтым лы.
Ты институт сосса мхум щнь лтӈыт нх-врмалтан ос пӯмщалан мгыс щпитасаныл. Тн щнь лтӈыл хансым потрыт пӯмщалаӈкве таӈхияныл ос сосса колтглыт нпак ловиньтым втихал акван вос атхатгыт.
Щмьят тамле номинацият касуӈкве врмгыт:
– Манрыг мн щмьявт ты нпакыт ловиньтаӈкве мӯсты?» – (ты вылтыт рущ лтӈыл манос щнь лтӈыл тнки потыр вос хансгыт);
– «Ам щмьям руптан потре ловиньты», ты нпакныл потыр-лмт ловиньтым аудиозапись хансн (рущ манос щнь лтӈыл, ат минута свиткем хансуӈкве ри).
– «с-угорский литературатаныл мн руптан потрув» – ты вылтыт мнь кина-охса пслн (рущ манос щнь лтӈыл, ат минута свит твлы).
Щпитам потранын яныгпль тпос 16 щисла 2021 тл мус институтн ищхӣпыӈ ут хосыт konkurs_ouipiir@mail.ru ктн. Почта хосыт ты институт адресын пищма ктуӈкве врмегн: 628011, Ханты-Мансийск ӯс, Мира ӯсхулы, 14-А колэ, ОУИПИиР.
Ннан внэ тлат «Положение о конкурсе «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных народов Севера» ищхӣпыӈ утыт КОНКУРС хнтн ос тот ловиньтн.
Ктум потранын ловиньтавет ос ётыл институт ищхӣпыӈ лпст нх-патум мхум наманыл тот хӯлтавет.
с-угорский институтныл ктым лххал мньщи лтӈыл Тамара Мерова хансыстэ