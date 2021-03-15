Приглашаем принять участие в конкурсе «Самая читающая семья…»

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Приглашаем принять участие в конкурсе «Самая читающая семья…»

БУ ХМАО-Югры "Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» объявляет о старте конкурса «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных народов Севера», который проводится в рамках мероприятий по пропаганде чтения литературы на родных языках, развития семейного чтения и литературного творчества.

    Целью Конкурса является поддержка и стимулирование семейного чтения среди семей из числа коренных малочисленных народов Севера.

    К участию приглашаются семейные команды из числа коренных малочисленных народов Севера: дети и взрослые (папы, мамы, бабушки, дедушки, опекуны).

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Эссе на тему «Почему в нашем доме читают книги обско-угорских писателей?» (на русском или родном языках);

- Аудиоролик на тему «Моя семья читает любимое произведение» (на русском или родном языках) (не более 5 минут);

- Рекламный видеоролик «Наше любимое произведение обско-угорской литературы» (на русском или родном языках) (не более 5 минут).

      Конкурсные материалы направляются в срок до 16 апреля 2021 года по электронному адресу konkurs_ouipiir@mail.ru или по почте в адрес ОУИПИиР: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 14 А.  

       Подробности об участии в конкурсе в "Положении"  по ссылке: https://ouipiir.ru/konkr2021.   

       Приглашаем всех желающих принять участие.

 

БУ ХМАО-Югры "Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»

Сосса мхум щмьянылт потрыт ловиньтым касуӈкве ввавет

Ты тл с-угорский институтт рӯпитан хтпат ханты, мньщи ос рн щмьят лаль касуӈкве в­вияныл. Млты тлт тн касыл врыгласыт, рущ лтӈыл тав «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных народов Севера» намтым лы.

Ты институт сосса мхум щнь лтӈыт нх-врмалтан ос пӯмщалан мгыс щ­питасаныл. Тн щнь лтӈыл хансым потрыт пӯмщалаӈкве таӈхияныл ос сосса кол­тглыт нпак ловиньтым втихал акван вос атхатгыт. 

Щмьят тамле номинацият касуӈкве врмгыт:

– Манрыг мн щмь­явт ты нпакыт ловинь­таӈкве мӯсты?» – (ты вылтыт рущ лтӈыл манос щнь лтӈыл тнки потыр вос хансгыт);
– «Ам щмьям руптан потре лови­ньты», ты нпакныл потыр-лмт ловиньтым аудиозапись хансн (рущ манос щнь лтӈыл, ат минута свиткем хансуӈкве ри). 
– «с-угорский литературатаныл мн руптан потрув» – ты вылтыт мнь кина-охса пслн (рущ манос щнь лтӈыл, ат минута свит твлы). 

Щпитам потранын яныгпль тпос 16 щисла 2021 тл мус институтн ищхӣпыӈ ут хосыт konkurs_ouipiir@mail.ru ктн. Почта хосыт ты институт адресын пищма ктуӈкве врмегн: 628011, Ханты-Мансийск ӯс, Мира ӯсхулы, 14-А колэ, ОУИПИиР. 

Ннан внэ тлат «Положение о конкурсе «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных наро­дов Севера» ищхӣпыӈ утыт   КОНКУРС хнтн ос тот ловиньтн.

Ктум потранын ловиньтавет ос ётыл институт ищхӣпыӈ лп­ст нх-патум мхум наманыл тот хӯлтавет.

с-угорский институтныл ктым лххал мньщи лтӈыл Тамара Мерова хансыстэ

Пнд, 15/03/2021 - 14:52

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