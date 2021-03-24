Об итогах государственного надзора труда и законодательства в ХМАО-Югре за прошедший год

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На информационной площадке РИЦ «Югра» прошла пресс-конференция с представителями государственной инспекции труда в ХМАО-Югре. Гостями студии стали главный государственный инспектор труда Максим Новичков, заместитель руководителя по правовым вопросам Ольга Ионкина, заместитель руководителя по охране труда Андрей Ульянов. Они предоставили исчерпывающую информацию по результатам государственного надзора в сфере труда на территории автономного округа.
По словам Максима Новичкова Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проведено 1209 проверок. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период 2019 год. Основаниями для проведения проверок в большинстве случаев стали обращения граждан, в связи с возможностью причинения вреда жизни и здоровья. Все обращения граждан согласовывались с прокуратурой и затем вместе с инспекторским составом выходили для проверки в организации.
Наибольшее число проверок проведено на предприятиях строительства – 25%, добычи полезных ископаемых и на предприятиях транспорта - 17,0%, на предприятиях оптовой и розничной торговли – 11%, в сфере предоставления коммунальных, социальных услуг и в здравоохранении - 5%.
Таким образом, 1079 проведённых проверок произошло по обращениям граждан, что составляет 89,2% из общего числа. С ежегодным планом проведения проверок их было 61, или 5,0%, по контролю над исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверке 22 – 1,8%. За 2020 год совместно с органами прокуратуры и другими органами государственного контроля (надзора) было проведено 2 проверки.
В целях пресечения и устранения правонарушений к работодателям применялись меры административного воздействия в форме штрафов и предупреждений. Общее количество вынесенных должностными лицами гострудинспекции постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа – 1577 на общую сумму более 57 млн рублей. В целом по округу с организаций и предприятий взыскали свыше 42 млн рублей.
В ходе проведённых проверок инспекторами труда в 2020 году выявлено в общей сложности 2 563 нарушений трудового законодательства РФ. Проведённый анализ нарушений показывает, что наибольшую долю нарушений основных институтов трудового права составляют нарушения, связанные с оплатой труда, рабочим временем и временем отдыха, своевременной невыплате социальных пособий, оформлением трудовых отношений.
По вопросам охраны труда и результатов проверки было выявлено среди медицинских осмотров работников – 174 нарушений, по обучению и инструктированию работников по охране труда – 143, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – 108, расследования, оформления и учёта несчастных случаев на производстве – 44. В органы прокуратуры и следствия передано 223 материала в целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях трудового законодательства. Из них 206 в связи с несчастными случаями на производстве (в соответствии со статьёй 143 УК РФ), 17 – в связи с нарушением законодательства об оплате труда (в соответствии со статьёй 145-1 УК РФ).
В период пандемии наиболее актуальна была тема допуска вахтовых рабочих на предприятия, вопросы по вакцинации, потому как многие отказываются ставить прививки. Как стало известно по постановлению 2 марта 2021 года, от главного санитарного врача службы Роспотребнадзора, вакцинация является делом добровольным и это работодатели должны учитывать. Случаи не допуска на работу будут считаться нарушением.
Ольга Ионкина сказала, что наиболее частым нарушением в трудовом законодательстве является невыплаты заработной платы работникам. В 2020 году было произведено 377 результативных проверок, в ходе которых 275 работодателей были привлечены к административной ответственности. Общая сумма таких штрафов составила 22 млн рублей. Также в прошлом году в Югре были установлены четыре предприятия, допустившие выплаты зарплаты работникам ниже установленного в регионе минимального размера заработной оплаты труда. Поэтому четырём рабочим была выплачена полная заработная плата в сумме 149 тыс. руб.
Андрей Ульянов рассказал о надзорной деятельности за соблюдением требований законодательства об охране труда. За 2020 год на территории автономного округа было зарегистрировано 169 несчастных случаев, 5 групповых несчастных случаев в муниципальных образованиях, 13 со смертельным исходом и 73 случаев с тяжелым исходом. Количество пострадавших со смертельным исходом больше произошло в строительстве, затем при добыче полезных ископаемых и в транспорте.
В результате исследований из общего числа произошедших 78 несчастных случаев не были связанных с производством.
Тамара Мерова