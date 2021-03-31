Приём заявлений через госуслуги на зачисление в 1 класс начнётся с 1 апреля

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В 2021 году кампания по приему в 1 класс начнется позже обычного. Раньше прием первоклассников по закрепленной территории начинался с 1 февраля. По новым правилам он будет проходить с 1 апреля по 30 июня.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начнется с 6 июля до момента заполнения свободных мест и продолжится до 5 сентября.
Поступить в первый класс ребенок может, если достиг возраста 6 лет и 6 месяцев, максимальный возраст зачисления не должен превышать 8 лет. Преимущественное право при подаче заявления имеют дети, чьи старшие братья или сестры уже учатся в выбранной школе.
Для получения услуги «Запись в образовательное учреждение» родителям (законным представителям) необходимо быть зарегистрированным пользователем портала Госуслуг. Тем, кто ещё не является пользователем Единого портала, пройти регистрацию рекомендуется уже сейчас, так как для активации учетной записи требуется время. Для этого следует заполнить анкету на сайте gosuslugi.ru, после чего – подтвердить свою личность в одном из специализированных центров обслуживания: онлайн с помощью сервисов вашего банка, лично при посещении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС).
Следующим шагом станет подача электронного заявления через портал Госуслуг. Уполномоченное лицо общеобразовательной организации, ответственное за прием заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует данное обращение.
Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайтах школ округа.
Источник: Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры