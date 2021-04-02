В Югре сотрудники Росгвардии обеспечивают общественную безопасность чемпионата России по биатлону и матчей ВХЛ

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В Югре сотрудники Росгвардии обеспечивают общественную безопасность чемпионата России по биатлону и матчей ВХЛ

Сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности спортсменов и болельщиков, стартовавшего в Ханты-Мансийске II этапа чемпионата России по биатлону среди мужчин и женщин, а также матчей Высшей хоккейной лиги. 

Перед началом мероприятий инженеры и кинологи ОМОН обследовали на наличие подозрительных предметов территорию Центра зимних видов спорта им. Александра Филипенко. На случай осложнения обстановки сформирован резерв. 

Чемпионат России по биатлону завершится 4 апреля. Ожидается, что спортивное событие посетят более 800 югорчан и гостей региона. 

В культурно-развлекательном комплексе «Арена-Югра» сотрудники ОМОН «Стерх» обеспечили общественный порядок состоявшегося накануне матча между хоккейными командами «Югра» и «Динамо СПб». 

 

Управление Росгвардии по ХМАО – Югре

Пт, 02/04/2021 - 09:32

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