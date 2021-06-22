22 июня – День памяти и скорби

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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
славные труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, дети войны!
Дорогие югорчане!
Вот уже восемь десятков лет прошло с того июньского дня 1941 года, когда фашистские захватчики вторглись на территорию Советского Союза, развязав одну из самых жестоких, кровопролитных войн в истории мира, в истории нашей страны.
Именно потому 22 июня – дату начала Великой Отечественной войны – мы знаем как День памяти и скорби.
Восемьдесят лет страна вспоминает и скорбит о миллионах погибших на полях сражений или пропавших без вести, раненых или попавших в плен. Мы помним о тех, кто день за днем ковал Победу в тылу, трудился у заводских станков, на полях, в любую погоду выходил на рыбный промысел, чтобы обеспечить защитников Родины военным снаряжением и пропитанием.
За Великую Победу, за цветущий май 1945 года мы заплатили непомерно высокую цену. А потому сегодня нам важно уделить особое внимание ныне здравствующим ветеранам, увековечить память героев войны и труда.
Мемориалы, книги, торжественные мероприятия должны служить патриотическому воспитанию молодежи, ведь память потомков – лучший памятник подвигам отцов и дедов.
Мчатся годы, меняются поколения, но дата 22 июня вновь и вновь сближает нас, собирая у памятников или братских могил. Мы свято чтим память предков, чьи имена увековечены в гранитных монументах и обелисках, названиях школ и улиц. Сохранить все это, передать потомкам – наш долг.
Низкий поклон и вечная память героям Великой Отечественной войны. Мира, покоя, чистого неба и крепкого здоровья вам, земляки!
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков