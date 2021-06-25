В регионе изменена программа капремонта общего имущества

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Изменения в программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа, одобрили сегодня, 25 июня, члены правительства на очередном заседании. Его провела губернатор автономного округа Наталья Комарова.
Предложения подготовлены департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры.
Так, на основании сведений органов местного самоуправления, регионального оператора из программы капитального ремонта исключены 58 многоквартирных домов, из них 12 домов признаны аварийными, 1 дом с износом основных конструктивных элементов более 70 %, 45 домов по причине превышения стоимости совокупного ремонта над предельной стоимостью объектов.
«Таким образом, общее количество домов, включенных в программу капитального ремонта, составило 6 398», - сказала губернатора региона Наталья Комарова.
Заместитель директора профильного ведомства Сергей Эрнст добавил, что проект разработан в целях актуализации программы капитального ремонта и краткосрочного плана реализации этого плана на 2020-2022 годы.
Кроме того, при актуализации окружной программы капитального ремонта на основании решений собственников и результатов мониторинга технического состояния многоквартирных домов по ряду домов были изменены виды работ и сроки их выполнения.
admhmao.ru