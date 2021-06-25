В регионе изменена программа капремонта общего имущества

  • Русский
В регионе изменена программа капремонта общего имущества

Изменения в программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа, одобрили сегодня, 25 июня, члены правительства на очередном заседании. Его провела губернатор автономного округа Наталья Комарова.

Предложения подготовлены департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры.

Так, на основании сведений органов местного самоуправления, регионального оператора из программы капитального ремонта исключены 58 многоквартирных домов, из них 12 домов признаны аварийными, 1 дом с износом основных конструктивных элементов более 70 %, 45 домов по причине превышения стоимости совокупного ремонта над предельной стоимостью объектов.

«Таким образом, общее количество домов, включенных в программу капитального ремонта, составило 6 398», - сказала губернатора региона Наталья Комарова.

Заместитель директора профильного ведомства Сергей Эрнст добавил, что проект разработан в целях актуализации программы капитального ремонта и краткосрочного плана реализации этого плана на 2020-2022 годы.

Кроме того, при актуализации окружной программы капитального ремонта на основании решений собственников и результатов мониторинга технического состояния многоквартирных домов по ряду домов были изменены виды работ и сроки их выполнения.

admhmao.ru

Пт, 25/06/2021 - 13:56

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.