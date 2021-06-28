В Югре за 2 года почти на 35 процентов увеличились темпы ввода жилья

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Задача по увеличению темпов жилищного строительства является приоритетной в Ханты-Мансийском автономном округе является приоритетной. Темпы жилищного строительства в регионе с 2018 года увеличились на 34 процента.
Об этом накануне рассказал заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев в ходе заседания по вопросу реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Совещание состоялось под председательством генерального директора АО «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.
«Стандарт комплексного развития территорий, разработанный акционерным обществом «ДОМ.РФ», позволил региону принять и внедрить Югорский стандарт комплексного развития территорий в части благоустройства городов, – продолжил Андрей Зобницев. – Инфраструктурное меню, его механизмы, сотрудничество с акционерным обществом «ДОМ.РФ» являются одним из самых действенных инструментов реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
В числе направлений сотрудничества Югры и «ДОМ.РФ» заместитель губернатора обозначил проектное финансирование, сопровождение застройщиков. Он отметил, что акционерным обществом уже одобрено 2 заявки, поступившие от застройщиков региона, на общую сумму 6,3 миллиарда рублей. На данный момент подписаны договоры на осуществление инвестиции в развитие жилищного строительства на территории Югры.
«Эти заявки действительно прошли предварительное рассмотрение. В целом они соответствует критериям», – подтвердил Виталий Мутко.
Также Ханты-Мансийский автономный округ подготовил еще два проекта с использованием механизма инфраструктурных облигаций, предусматривающих строительство на территории научно-технологического центра в Сургуте жилья общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров; жилого комплекса на территории микрорайона №30 в Сургуте суммарной мощностью 162 тысячи «квадратов».
«Еще одним направлением сотрудничества сторон является развитие рынка арендного жилья. Данный проект реализуется на территории автономного округа с 2012 года, – продолжил Андрей Зобницев. – В регионе уже создано 11 домов коммерческого и 2 дома социального использования».
В ходе заседания Владимир Якушев, характеризуя ситуацию в целом по Уральскому федеральному округу, подчеркнул, что в УрФО возводится около 7 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. Только за январь-май текущего года в округе введено 2 миллиона 232 тысячи «квадратов». Годовой план составляет 7 миллионов 140 тысяч.
«Регионы Уральского федерального округа давно взаимодействуют с институтом развития в жилищной сфере по таким направлениям, как вовлечение в оборот неиспользуемых федеральных земель, проектное финансирование, ипотечное кредитование и другим», – отметил полпред.
Он добавил, что банком «ДОМ.РФ» в целом по федеральному округу одобрено 43 проекта на общую сумму 114 миллиардов рублей. Проектное финансирование подразумевает строительство 2 миллионов 520 тысяч квадратных метров жилья.
«Нам предстоит наращивать объемы, так как в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» перед нами более амбициозные задачи: к 2024 году в Уральском федеральном округе должно строиться 7 миллионов 890 тысяч квадратных метров жилья ежегодно, а к 2030 году – более 10 миллионов», – сказал Владимир Якушев.
Отметим, что в ходе заседания его участники, в числе которых руководители всех регионов Уральского федерального округа, обсудили аспекты сотрудничества с финансовым институтом развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».