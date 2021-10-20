Готовится к запуску «Онлайн-переводчик мансийского языка»

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В Ханты-Мансийске в библиоруме «БуквА» 18 октября состоялась презентация проекта «Онлайн-переводчик мансийского языка». Электронная версия переводчика готовится к запуску в начале декабря.
Данным проектом руководит Денис Вынгилев. Идея создать звуковой переводчик мансийских слов ему пришла в 2018 году. Переход в цифровые источники, в интернет диктует само время. По предположениям учёных, те языки, которые сегодня не присутствуют в интернет-пространстве, могут быстро исчезнуть. А сегодня появляется возможность заинтересовать молодёжь изучать языки малочисленных народов с помощью мобильных устройств.
Работа началась на небольшие финансовые средства родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Ялпынг Маа» («Святая Земля») совместно с творческой мастерской «Узор Мира». Они оцифровали мансийские словари на электронные носители. Чтобы продвинуть начатое дело, творческий коллектив в течение трёх лет подавал заявки на окружные гранты, но было всё безрезультатно. Лишь в 2020 году они получили частичную финансовую поддержку Общества М. А. Кастрена из Финляндии. Молодые разработчики не теряют надежду и на общественных началах продолжают разрабатывать проект. Они ведут поэтапную работу, обо всём этом, и как пользоваться электронным словарем, ребята подготовили видео-инструкцию: http://amvogul.ru/.
Сейчас Денис Вынгилев познакомил аудиторию с демо-версией приложения перевода слов с мансийского языка на русский с озвучкой для операционной системы Windows и системы Android. Продемонстрировал, как можно установить её на компьютер, и как им в дальнейшем пользоваться.
В ходе встречи и обсуждения электронной версии онлайн-переводчика возникли некоторые спорные моменты по графике и орфографии мансийского языка и выбора литературного или разговорного варианта языка. Например, что правильней оставить «пася лэн» или «паща лэн», «сянь» или «щань». Поскольку данный проект нацелен на молодёжную аудиторию, то целесообразнее использовать и литературный, и разговорный варианта языка. Использование литературного языка, конечно же, способствует правильному и грамотному правописанию, но не нужно забывать и произношение. Сами молодые люди склонны к тому, чтобы изучать и понимать мансийский язык посредством живой разговорной речи. Тот язык, который передавался из одного поколения в другой.
На сегодня диалоговая площадка открыта, онлайн-приложение мансийского словаря технически ещё прорабатывается, дополняется. Если у вас есть пожелания и замечания по приложению переводчика, то можно связаться с Денисом Валерьевичем Вынгилевым.
Тамара Мерова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей