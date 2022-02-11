33 года мансийской газете «Луима сэрипос»

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Первый номер мансийской газеты «Луима сэрипос» был издан 11 февраля 1989 года. До её создания материалы на мансийском языке периодически издавались в хантыйской газете «Ленин пант хуват» (По Ленинскому пути).
В 1970-80-е годы манси не всегда могли прочитать статьи на родном языке в хантыйской газете, поэтому вопрос об отдельном издании стал подниматься всё чаще. Инициатором создания мансийской газеты стали: кандидат педагогических наук Клавдия Васильевна Афанасьева, редактор газеты «Ленин пант хуват» (позднее переименованной в «Ханты ясанг») Мария Кузьминична Волдина, мансийский поэт Юван Николаевич Шесталов и многие другие представители национальной интеллигенции. Так появилась газета «Луима сэрипос».
Сегодня в мансийской газете «Луима сэрипос» работают семь журналистов. Они информируют своих читателей о политических, культурных событиях, происходящих в Югре и в финно-угорском мире. Знакомят с жизнью коренных народов, проживающих в стойбищах, в малых поселениях, а также в городах и больших поселках. Все национальные и традиционные обрядовые праздники, проводимые в Югре, находят свое отражение в печатном издании. Также освещают социально-экономические вопросы, поднимают проблемы коренных малочисленных народов Югры, содействуют их решению, также освещают темы сохранения, развития языков и культуры обских угров.