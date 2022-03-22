Научим игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов

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Научим игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов

С древних времен жизнь народов Югры наполнена музыкой. Радостные и печальные события окружены магической силой звуков.

Друзья, приглашаем вас приобщиться к силе удивительной этнической музыки и узнать секреты создания традиционных музыкальных инструментов.

Ждем вас с 29 по 31 марта в Окружном Доме народного творчества на 1 этапе очного практического семинара Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.

Мероприятие будет полезно участникам фольклорных коллективов, представителям национально-культурных общественных объединений, преподавателям учреждений дополнительного образования и тем, кто интересуется традиционной культурой коренных малочисленных народов Севера.

В работе семинара примут участие наши эксперты – Алексей Рещиков, руководитель Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов и Анатолий Вадичупов, мастер по изготовлению музыкальных инструментов.

Также 29 марта состоится телемост «Музыка ханты и манси в социокультурном пространстве: традиции и современные реалии» с участием О.Э. Добжанской, доктора искусствоведения, профессора кафедры искусствоведения Арктического государственного института культуры и искусств (г. Якутск).

Участникам практического семинара в очном формате выдается сертификат.

Участие в семинаре – бесплатное.

Для участия заполните и направьте заявку до 24 марта 2022 года
в АУ «Окружной Дом народного творчества» на e-mail: onk@odntugra.ru с пометкой «практический семинар».

Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону
8 (3467) 32-15-62.

Информация предоставлена АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

Втр, 22/03/2022 - 11:00

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