Научим игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов

- Русский
С древних времен жизнь народов Югры наполнена музыкой. Радостные и печальные события окружены магической силой звуков.
Друзья, приглашаем вас приобщиться к силе удивительной этнической музыки и узнать секреты создания традиционных музыкальных инструментов.
Ждем вас с 29 по 31 марта в Окружном Доме народного творчества на 1 этапе очного практического семинара Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.
Мероприятие будет полезно участникам фольклорных коллективов, представителям национально-культурных общественных объединений, преподавателям учреждений дополнительного образования и тем, кто интересуется традиционной культурой коренных малочисленных народов Севера.
В работе семинара примут участие наши эксперты – Алексей Рещиков, руководитель Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов и Анатолий Вадичупов, мастер по изготовлению музыкальных инструментов.
Также 29 марта состоится телемост «Музыка ханты и манси в социокультурном пространстве: традиции и современные реалии» с участием О.Э. Добжанской, доктора искусствоведения, профессора кафедры искусствоведения Арктического государственного института культуры и искусств (г. Якутск).
Участникам практического семинара в очном формате выдается сертификат.
Участие в семинаре – бесплатное.
Для участия заполните и направьте заявку до 24 марта 2022 года
в АУ «Окружной Дом народного творчества» на e-mail: onk@odntugra.ru с пометкой «практический семинар».
Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону
8 (3467) 32-15-62.
Информация предоставлена АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»