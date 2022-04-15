Вкусный торт и сангквылтап порадовали лозьвинских детей-манси

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Приятные новости приходят в редакцию о прошедшем празднике обских угров «Вороний день». Дина Васильевна Герасимова провела это мероприятие в посёлке Полуночный Свердловской области. Там она преподает в школе мансийский язык.
В этом году на праздничное мероприятие приезжали к ним гости из городов Екатеринбурга, Ивделя, Югорска и Ханты-Мансийска.
По традиции праздник и встреча гостей начинается с обряда очищения. Проводит его старейшина рода, в этом году данная роль выпала Дине Васильевне. Она поджигает берёзовый гриб «сос» и дымом «очищает» всех присутствующих. После обряда очищения участники берут в руки цветные ленточки, загадав желания, идут к священному дереву, подвязывают их на ветви. Затем все угощаются сладостями и сушками, символизирующими солнышко.
После угощения начинаются весёлые старты. Первым состязанием была стрельба из лука. Нужно было «добыть» любимое лакомство северян – Глухаря. Для данного вида соревнования детей порадовали работники Ивдельского музея Алексей и Наталья Варовы, они предоставили настоящие лук и стрелы! Другими видами состязаний были перетягивание палки, бег на лыжах, кто быстрее соберёт аркан или собьёт мячом кегли.
В завершении праздника приятным сюрпризом во время чаепития стал 3,5 килограммовый торт, изготовленный мастером из Ивделя Светланой по заказу Татьяны Сысоевой из Югорска. Вкусный подарок она держала в секрете, когда внесли торт, восторгу детей не было предела. В центре торта улыбалось радостное Солнышко, с краю «виновница» праздника –покровительница женщин и детей Ворона.
Вторым неожиданным подарком для детей стал сангквылтап – мансийский музыкальный инструмент, изготовленный народным мастером из Ханты-Мансийска Анатолием Вадичуповым. Детям подарил его Егор Николаев из Екатеринбурга, энергичный молодой человек, общественный деятель, искренне переживающий за будущее народа манси.
Дина Васильевна передаёт слова благодарности всем, кто принял участие в проведении Вороньего дня: Татьяне Сысоевой, Егору Николаеву, Евдокии Хозумовой, директору школы Ольге Николаевне Галашевой, Оксане Владимировне Евдокимовой, родителям детей и близким родственникам Насте Анямовой с маленькой дочкой и Наташе Куриковой, которые приезжали из Ивделя. Отдельную благодарность она выразила Алексею и Наталье Варовым за их знания и передачу своих навыков молодому поколению.
Беседу с Д.В. Герасимовой вела Тамара Мерова