- Русский
Буквально на днях в районе города Ханты-Мансийска вскрылась река Иртыш, начался ледоход. Испокон веков в эти дни коренные жители Югры – ханты, манси и лесные ненцы, проживающие вдоль берегов двух крупных рек Оби, Иртыша и многочисленных притоков, проводят обряд поклонения Водному Духу Йингк ворт. Вот и в праздничный день 1 мая в Вонт корте собрались коренные жители окружной столицы задобрить грозного Водного Духа.
С добрыми мыслями повязали в уголках ярких тканей монеты, а затем, повернувшись к Иртышу, повторяли молитву, которую произносил Тимофей Алексеевич Молданов – носитель традиционной культуры северных ханты и уроженец реки Казыма, одного из крупнейших притоков реки Оби.
В молитве мы задобрили Водяного Духа ‘Йингк Ворт’, его дочь Йингк Ворт Эви, божество с косами из озёрных рыб ‘Лорэн хул сэвпи ворт’ и других духов-покровителей, которые признаны защищать человека на воде. Мы молились о крепком здоровье, семейном благополучии, успехов в работе, об удаче рыбакам, охотникам, оленеводам и о мире.
После моления опустили в воду ткань с монетами, символизируя этим дары Водному Духу и его дочери.
Затем собравшиеся сели за стол, яства которого заранее были окурены священным дымом. Сегодня хозяин Вонт корта Олег Шатин угостил гостей рыбной ухой из налима и щуки, священных рыб для многих обских угров. Во время трапезы мы заметили, как скоро изменилась погода – стало солнечно, как быстро понесло лёд, как рыбакам не терпится проехаться на моторных лодках. Одним словом, рыбный край ожил.
Людмила Гурьева