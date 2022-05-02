Обряд поклонения Водному Духу

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Обряд поклонения Водному Духу

Буквально на днях в районе города Ханты-Мансийска вскрылась река Иртыш, начался ледоход. Испокон веков в эти дни коренные жители Югры – ханты, манси и лесные ненцы, проживающие вдоль берегов двух крупных рек Оби, Иртыша и многочисленных притоков, проводят обряд поклонения Водному Духу Йингк ворт. Вот и в праздничный день 1 мая в Вонт корте собрались коренные жители окружной столицы задобрить грозного Водного Духа.

С добрыми мыслями повязали в уголках ярких тканей монеты, а затем, повернувшись к Иртышу, повторяли молитву, которую произносил Тимофей Алексеевич Молданов – носитель традиционной культуры северных ханты и уроженец реки Казыма, одного из крупнейших притоков реки Оби.

В молитве мы задобрили Водяного Духа ‘Йингк Ворт’, его дочь Йингк Ворт Эви, божество с косами из озёрных рыб ‘Лорэн хул сэвпи ворт’ и других духов-покровителей, которые признаны защищать человека на воде. Мы молились о крепком здоровье, семейном благополучии, успехов в работе, об удаче рыбакам, охотникам, оленеводам и о мире.

После моления опустили в воду ткань с монетами, символизируя этим дары Водному Духу и его дочери.

Затем собравшиеся сели за стол, яства которого заранее были окурены священным дымом. Сегодня хозяин Вонт корта Олег Шатин угостил гостей рыбной ухой из налима и щуки, священных рыб для многих обских угров. Во время трапезы мы заметили, как скоро изменилась погода – стало солнечно, как быстро понесло лёд, как рыбакам не терпится проехаться на моторных лодках. Одним словом, рыбный край ожил.

Людмила Гурьева

Пнд, 02/05/2022 - 16:23

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